بعد اتهامه بـ"قطع الأرزاق".. رد فعل شيكابالا بعد هجوم زوجة إبراهيم شيكا

كشفت مصادر قريبة من محمود عبد الرازق "شيكابالا"، نجم نادي الزمالك والذي اعتزل مؤخرا عالم كرة القدم، عن رد فعله بشان الانتقادات العنيفة التي شنتها ضده هبة التركي، أرملة الراحل إبراهيم "شيكا"، لاعب الفريق الأبيض السابق.

وظهرت هبة التركي مؤخرا في حوار تلفزيوني للحديث عن وفاة زوجها إثر إصابته بالسرطان، في أبريل الماضي بعد معاناة مريرة مع المرض، حيث أشارت إلى أن لاعبي الزمالك لم يقف أحد منهم مع "شيكا" في محنته واحتياجه للمساعدة المالية، واتهمت بشكل شخصي "شيكابالا"، قائد الفريق السابق، بوقوفه ضد حملة كان أطلقها أحمد سيد "زيزو"، نجم الزمالك السابق، من أجل جمع أموال لمساعدة اللاعب.

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وأوضحت هبة التركي في تصريحاتها أن شيكابالا "قطاع أرزاق" لرفضه دعم زوجها الراحل ماليا، حيث أشارت إلى أنه اتهم اللاعب بالمتاجرة بمرضه واختلاق قصة كل يوم لكي يجمع بها أموالا.

من جانبه، قال المصدر، إن "شيكابالا يتواجد حاليا في أسوان لحضور حفل زفاف شقيقته، ولا يفكر في الرد على السيدة هبة التركي وتصريحاتها".

وأضاف المصدر: "شيكابالا يرى أنه قام بواجبه تجاه اللاعب الراحل ولا يريد الخوض في هذا الأمر مرة ثانية".

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يذكر أن شيكابالا أعلن مؤخرا اعتزال كرة القدم وترك عالم الساحرة المستديرة، بعد 22 عامًا من نثر المتعة داخل المستطيل الأخضر رفقة الفارس الأبيض، والتوهج على مستوى جميع البطولات لإسعاد الجماهير البيضاء.

ويعد شيكابالا هو القائد التاريخي لنادي الزمالك، الأكثر حصدًا للبطولات بقميص الفريق الأبيض، برصيد 18 بطولة.

وكانت مباراة اللاعب الأخيرة بقميص الزمالك في نهائي كأس مصر، أمام فريق بيراميدز مع نهاية الموسم الماضي، حيث سجل ركلة الترجيح الحاسمة، التي منحت اللقب للقلعة البيضاء.