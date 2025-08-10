4 أشياء مهمة.. لماذا يرفض القادسية مشاركة الأهلي في السوبر السعودي؟

لم يمر قرار مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس السوبر السعودي بدلًا من الهلال مرور الكرام على إدارة نادي القادسية، وصيف بطل كأس الملك.

فقد أشعل هذا القرار، الذي أصبح رسميًا، فتيل أزمة حقيقية، حيث يشعر النادي بأن حقوقه قد تم المساس بها بشكل مباشر.

أخبار ذات علاقة طلب التأهل مباشرة.. القادسية يعترض على مشاركة الأهلي في السوبر السعودي

الغضب في أروقة القادسية لا يقتصر فقط على تغيير هوية المنافس، بل يمتد إلى ما هو أعمق من ذلك، حيث بات النادي مطالبًا الآن بمواجهة الأهلي في نصف النهائي، وهو ما يعتبره النادي "سيناريو ظالما" أفسد ما كان يُنظر إليه كمكافأة مستحقة على إنجاز الموسم الماضي.

ويستند هذا الشعور بـ"الغبن" إلى 4 أسباب رئيسة ومترابطة نستعرضها في التقرير الآتي.

1. تعقيد الطريق نحو النهائي

كان مسؤولو القادسية وجماهيره يمنون النفس بطريق سهل نحو المباراة النهائية لكأس السوبر، وهو ما كان سيمثل إنجازًا كبيرًا للنادي، لكن قرار استبدال الهلال بالأهلي وتعديل مواجهة نصف النهائي، وضع القادسية في مواجهة مباشرة وقوية مع خصم عنيد.

يرى النادي أن هذا التغيير قد "عقّد" من مهمته بشكل كبير وأفقده ميزة تنافسية كان يستحقها كوصيف لبطل الكأس، حيث تحولت مكافأته إلى مواجهة شائكة تزيد من صعوبة طموحاته في التأهل.

أخبار ذات علاقة تحرك رسمي من الهلال ضد عقوبات السوبر السعودي

2. ضياع جائزة مالية شبه مضمونة

لا يمكن فصل الجانب المالي عن الرياضي في كرة القدم الحديثة، الوصول إلى نهائي كأس السوبر يعني الحصول على جائزة مالية ضخمة، تتجاوز بكثير ما يحصل عليه الفريق الذي يودع البطولة من نصف النهائي.

من وجهة نظر القادسية، فإن القرار الجديد لا يهدد فقط طموحاتهم الرياضية، بل يوجه ضربة مباشرة لميزانيتهم المخطط لها.

فالنادي كان يعوّل على العائد المادي الكبير من التأهل شبه المضمون للنهائي في السيناريو الأصلي، وهو ما أصبح الآن في مهب الريح بعد أن أصبحت مهمة الوصول للنهائي أكثر صعوبة وتعقيدًا.

أخبار ذات علاقة شعبية النصر السبب.. تعليق ناري حول سبب انسحاب الهلال من السوبر السعودي

3. إرباك الاستعدادات للموسم الجديد

تعتبر بطولة السوبر جزءًا حيويًا من التحضيرات النهائية للأندية قبل انطلاق الموسم الكروي الطويل. الجهاز الفني لنادي القادسية كان قد وضع خطة استعداد متكاملة، قد لا تكون بالضرورة مبنية على خوض مباراة بالغة القوة والندية في هذا التوقيت الحساس.

المواجهة الجديدة ضد الأهلي، بكل ما تحمله من ضغط بدني وذهني واحتمالية امتدادها لركلات ترجيح، قد تتسبب في إرهاق اللاعبين أو تعرضهم لإصابات، وهو ما يربك حسابات الجهاز الفني ويهدد انطلاقة الفريق في الدوري.

4. إرساء مبدأ للمستقبل

إن موقف القادسية الحازم يتجاوز بطولة السوبر الحالية، لينظر إلى المستقبل، يخشى النادي أن يصبح السكوت على هذا القرار سابقة يمكن تكرارها، يتم فيها تعديل اللوائح أو تفسيرها بما يخدم مصالح أندية على حساب أخرى.

لذلك، يمثل هذا الرفض العلني محاولة لإرساء مبدأ واضح، القادسية لن يقبل بأن تكون حقوقه قابلة للتفاوض أو التجاوز.

إنها رسالة للمستقبل، تهدف إلى بناء سمعة قوية للنادي داخل وخارج الملعب، تضمن له الحصول على معاملة عادلة ومتساوية في جميع المحافل والقرارات القادمة.