لم يخطئ.. رد ناري من شوبير بعد تلقي نجله هدفين أمام مودرن سبورت (فيديو)

رد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير على الانتقادات التي وجهت لنجله مصطفى شوبير، حارس الفريق الأول للنادي الأهلي المصري، بعد تلقيه هدفين في تعادل الفريق الأحمر أمام مودرن سبورت، مساء أمس السبت، في الجولة الأولى للدوري المحلي.

وتعادل الأهلي أمام مضيفه مودرن سبورت بهدفين لكل منهما في الجولة الأولى للدوري المصري، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

أخبار ذات علاقة أعلى تقييم.. ماذا قدم مصطفى شوبير بعد الإطاحة بالشناوي من حراسة الأهلي؟

أخبار ذات علاقة ضربة قاضية.. لماذا طرد ريبيرو محمد الشناوي من تشكيل الأهلي؟

سجل أحمد رضا وياسين مرعي هدفي الأهلي بصناعة أحمد سيد زيزو، بينما سجل حسام حسن وعلي الفيل هدفي مودرن سبورت.

وكان خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، فاجأ الجميع بالاستعانة بمصطفى شوبير أساسيًا بدلًا من محمد الشناوي الذي جلس على مقاعد البدلاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو في الجولة الثانية من مسابقة الدوري مساء الجمعة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "مصطفى شوبير مميز جدًا والكل يشهد له بذلك في إن هيبدأ بقدمه من الخلف، ولكن الهدف الذي سكن مرماه حسام حسن لا يسأل عنه، خاصة أن الكرة قطعت ووصلت للاعب وسددها بيسراه بشكل رائع، ومصطفى غير مخطئ نهائيًا".

مصطفى شوبير لم يخطئ في هدف حسام حسن ولكن كان يجب أن يتخذ هذا القرار 👌🏼 .. أحمد شوبير يحلل هدف التعادل لمودرن سبورت الأول في مرمى النادي الأهلي🦅 #مع_شوبير Posted by ONsport FM on Sunday, August 10, 2025

وأضاف: "حتى لو كان المدرب سيوبخه على القرار، كان اللعب الطويل هو الخيار الأمثل".

واختتم: "التسديدة التي أسفرت عن هدف التعادل لا يتحمل مصطفى مسؤوليتها، لكن ملاحظتي كانت على التمريرة التي سبقتها".