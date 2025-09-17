نريد مهاجما شابا.. أسطورة النصر السعودي يصدم كريستيانو رونالدو (فيديو)

وجه يوسف خميس، أسطورة نادي النصر السعودي الأسبق، صدمة إلى كريستيانو رونالدو، قائد "العالمي"، مطالبا الإدارة بضرورة البحث عن مهاجم شاب يفيد الفريق بشكل أكبر.

ومن المنتظر أن يستضيف النصر نظيره استقلال دوشنبه، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ورغم تواجد الأسطورة كريستيانو رونالدو في قائمة البطولة، لكن جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق، قرر استبعاده عن مواجهة اليوم، لمنحه المزيد من الراحة، بناء على اتفاق سابق بينهما، وفقا لما ذكرته العديد من التقارير الصحفية.

وأوضحت التقارير أن الجهازين الفني والطبي، فضلا إراحة رونالدو عن مواجهة النصر واستقلال دوشنبه؛ تجنبًا لتعرضه إلى أي إصابة.

وكان رونالدو ظهر حزينا وغاضبا في المواجهة الماضية للفريق أمام الخلود بدوري روشن، بسبب عدم تسجيله أي أهداف في اللقاء، رغم فوز "العالمي".

وقال يوسف خميس في تصريحات تلفزيونية: "كريستيانو رونالدو جزء من مشكلة النصر الهجومية بالطبع، لأن اللاعبين داخل الملعب يبحثون عنه لمنحه الكرة لكي يقول الإعلام عنهم أن هذا اللاعب منح الكرة لرونالدو لكي يسجل، هو طبعا لاعب كبير وتاريخ وأسطورة يلعب مثله في النصر شيء نفتخر له، ولكن هو حاليا لديه 40 سنة وحركته ولياقته البدنية لم تعد مثل السابق، حتى حركته هذه السنة ليست مثل العام الماضي".

وأضاف: "النصر لديه حلول تهديفية، ولكن الجميع يبحث عن رونالدو لكي يسجل، والآن هو سيغيب عن لقاء اليوم فعلى اللاعبين منح أنفسهم الأريحية بشكل أكبر، وأيضا لا بد من البحث عن رأس حربة في سن أصغر ويتحرك يمينا ويسار، وربما نرى هارون كمار يشارك وينال فرصته وحريته الكاملة في اللعب".

وبعد مواجهة استقلال دوشبنه، سيقابل النصر كلا من الرياض يوم 20 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، ونادي جدة في الثالث والعشرين من الشهر نفسه، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويوم 26 سبتمبر 2025، سيضرب "العالمي" موعدا ناريا مع نظيره الاتحاد، في الكلاسيكو المثير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن.