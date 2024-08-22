اقترب نادي برشلونة الإسباني من بيع أحد لاعبي الفريق قبل غلق باب الانتقالات الجارية.

واستغنى برشلونة خلال الانتقالات الحالية عن عدة لاعبين على رأسهم ماركوس ألونسو وسيرجي روبيرتو لعدم تجديد التعاقد معهما، ولاعب الوسط أوريول روميو، وسيرجينو ديست، وجوليان أراوخو.

وأصبح المهاجم البرازيلي فيتور روكي على أعتاب الخروج من نادي برشلونة بشكل رسمي.

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وارتبط اسم روكي بالرحيل إلى نادي الهلال السعودي في الموسم المقبل، ولكن الصفقة لم تكتمل في ظل مغالاة إدارة برشلونة بجانب اتجاه الهلال للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة إكس إن هناك اتفاقاً شبه نهائي تم بين ناديي برشلونة وريال بيتيس يقضي بانضمام فيتور روكي إلى صفوف الأخير على سبيل الإعارة.

وأضاف:" الحديث متواصل حول بعض التفاصيل الأخيرة لحسم الصفقة على نحو رسمي خلال الساعات القليلة القادمة بعدما طلب ريال بيتيس الناشط في الدوري الإسباني ضم اللاعب معارًا لمدة موسمين".

وأشار إلى أن اللاعب أبدى رغبته التامة في الرحيل إلى نادي ريال بيتيس في الموسم المقبل خاصة أنه يريد الحصول على فرصة المشاركة.

وانضم روكي صاحب الـ 19 عامًا إلى برشلونة في شهر يناير الماضي قادمًا من فريق أتلتيكو بارانينسي البرازيلي في صفقة تصل قيمتها إلى 40 مليون يورو.

وشارك المهاجم البرازيلي مع برشلونة خلال 16 مباراة، وسجل هدفين ولم يحصل على فرصة اللعب أساسيًا سوى مرتين فقط.