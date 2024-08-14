ودع فريق إنتر ميامي الأمريكي، كأس الدوريات بعد الهزيمة أمام نظيره كولومبوس كرو، بنتيجة (3-2)، في اللقاء الذي جمعهما، فجر الأربعاء، على ملعب "لوور دوت كوم فيلد" في دور الـ 16 للبطولة التي يحمل لقبها.

وواصل إنتر ميامي خوض مبارياته الأخيرة دون نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تعرَّض لإصابة في نهائي كوبا أمريكا 2024 مع منتخب الأرجنتين، ليواصل مؤخرًا عملية التعافي.

وسجل ماتياس روخاس لاعب إنتر ميامي، الهدف الأول لفريقه في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة الـ62 سجل دييغو غوميز، لاعب إنتر ميامي الهدف الثاني للفريق.

ومع الدقيقة الـ67، قلص كريستيان راميريز، لاعب كولومبوس كرو، النتيجة بتسجيله الهدف الأول لفريقه.

ثم سجل زميله دييغو روسي، في الدقيقة الـ69، الهدف الثاني والتعادل لكولومبوس كرو، بتسديدة بقدمه اليمنى من وسط منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ10 دقائق، سجل دييغو روسي الهدف الثالث لفريقه والثاني الشخصي له.

بهذه النتيجة، يتأهل كولومبوس إلى ربع النهائي، حيث سيواجه الفائز من مباراة بين تيغريس ونيويورك سيتي إف سي.

من جانبه، قال تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي في تصريحاته عقب المباراة: "سنحاول الحصول على لقب في الدوري الأمريكي فهذا ما تبقى، أتقبل الحكم علينا بناءً على الفوز أو الخسارة، لكن التحليل يعتمد على جوانب أخرى".

وأضاف: "أنا حزين جدًّا بسبب النتيجة؛ لأنها لا تعكس مقدار الجهد الذي بذلناه في المباراة".