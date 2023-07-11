نيمار يثير القلق في باريس سان جيرمان

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقريرًا قالت فيه، إن الاختبارات البدنية الأخيرة التي خضع لها البرازيلي نيمار أظهرت عدم جاهزيته للعودة للملعب قريبًا.

وقالت الصحيفة، إن نيمار لم يتعافَ تمامًا من إصابة تعرض لها في الكاحل الأيمن يوم 19 فبراير الماضي، مما تسبب في غيابه عن فريقه بقية الموسم الماضي.

وخضع المهاجم البرازيلي لعملية جراحية في قطر خلال شهر مارس، ولكن الفحوصات الطبية التي أجراها اليوم، أظهرت عدم جاهزيته حتى الآن.

وتابعت الصحيفة: "نيمار خضع لفحوصات مكثفة في المستشفى الأمريكي في نويي سور سين، والأطباء أكدوا أنه يستطيع المشاركة في التدريبات الخفيفة".

وسيخضع نيمار للملاحظة مرة أخرى خلال تدريبه الأول، لتقييم وضعه البدني من جديد، حيث أثارت الاختبارات التي أُجريت الإثنين، بعض الشكوك بشأن تعافيه وعودته إلى الملاعب.