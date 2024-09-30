مانويل نوير يصدم تير شتيغن بتصريح غريب بعد مباراة بايرن ميونخ وليفركوزن

تجاهل أسطورة حراسة المرمى في منتخب ألمانيا مانويل نوير الذي أعلن اعتزاله الدولي في أغسطس الماضي، زميله السابق في منتخب المانشافت مارك أندرية تير شتيغن خلال الحديث عن مستقبل حراسة المرمى بعد إصابة الأخير الخطيرة في وتر الركبة الأسبوع قبل الماضي.

وعقب المباراة التي دارت السبت الماضي بين بايرن ميونخ، وحامل اللقب باير ليفركوزن ضمن الجولة الخامسة من الدوري الألماني، (1 ـ 1)، سأل الصحفيون مانويل نوير عما إذا كان سيراجع موقفه من الاعتزال الدولي بعد تعرض أندريه تير شتيغن لإصابة ستبعده لأكثر من نصف عام عن الملاعب، لكن إجابة قائد الفريق البافاري كانت مفاجئة جدا وغير منتظرة وفق وصف الصحف الألمانية.

ووفقا لما أورده موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، قال نوير، بعد سؤاله عن إصابة تير شتيغن وتأثيرها عى إمكانية عدوله عن اعتزال اللعب دوليا: "أتمنى بالفعل أن يأتي فلوريان وريتز (لاعب وسط باير ليفركوزن) للعب معنا، يعجبني أداؤه كثيرا، سنرى ما إذا كان سيأتي إلى أليانز أرينا أم لا".

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ورغم أن مانويل نوير كشف منذ أيام عن موقفه من العودة للعب مع منتخب ألمانيا بعد إصابة تير شتيغن، وأكّد، في تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أنه لا ينوي العودة، فإن تجاهله الحديث عن زميله السابق، وحارس مرمى برشلونة أثار استغراب الصحافة الألمانية وشكوكها في كون العلاقة بين الحارسين الشهيرين متوترة.

وكان مانويل نوير (38 عاما) أعلن في أغسطس الماضي اعتزاله اللعب دوليا بعد نحو 120 مباراة دولية مع المانشافت، حقق خلالها التتويج بكأس العالم 2014.

وقال نوير في وقت سابق إنه يتمنى الشفاء لمارك أندريه تير شتيغن وأضاف أنه غادر المنتخب الألماني بقرار شخصي ولن يراجع موقفه بعد تعرض تير شتيغن للإصابة.

وأصيب تير شتيغن بتمزق في وتر الركبة اليمنى خلال مباراة برشلونة وفياريال التي انتهت بفوز البارسا بنتيجة (5 ـ1) الأسبوع الماضي.

وغادر الحارس الألماني أرضية الملعب في الدقيقة الـ48 مُتأثرا بالإصابة التي تعرّض لها، فيما أشارت تقارير رسمية من النادي أنه سيركن لراحة لا تقل عن 8 أشهر.