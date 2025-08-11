أول رد رسمي حول تحقيق وزارة الرياضة في كارثة عقد كولر مع الأهلي

رد مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة في مصر، على تقارير إرسال خطابات رسمية، إلى النادي الأهلي المصري، بشأن "كارثة" عقد المدرب السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق السابق.

أخبار ذات علاقة بعد كارثة مودرن.. ريبيرو يتخذ قرارا صارما في الأهلي

وكان النادي الأهلي فسخ عقده مع مارسيل كولر، بعد الاتفاق مع المدرب السويسري على تسوية مالية، وذلك عقب وداع الفريق لبطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي في الموسم الماضي.

ويحصل كولر على مرتبه طوال الأشهر المالية، حتى تم تسوية الأمر ماليًا معه، ودفع الأهلي قيمة عقده كاملا.

وخلال الساعات الماضية أثيرت تقارير أن وزارة الشباب والرياضة في مصر طلبت من النادي الأهلي معرفة المتسبب في خطأ عقد كولر، في ظل دفع النادي راتبين لمدربين في وقت واحد وبالعملة الأجنبية.

أخبار ذات علاقة بسبب جمهور الزمالك.. والد زيزو يهدد برحيله عن الأهلي "فورا"

رد رسمي

نفى مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة ما تردد خلال الساعات الماضية عن إرسال أي خطابات للنادي الأهلي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن هناك جهات داخل الوزارة تحصل بشكل سنوي على ميزانية الأندية.

أخبار ذات علاقة عودة المنقذ.. إمام عاشور يزف بشرى سارة لجمهور الأهلي

وتابع أن دفع الشرط الجزائي من الأهلي لكولر المدير الفني السابق لا يعني مخالفة إدارة النادي.

وأضاف أن الشرط الجزائي بند من بنود التعاقد فبالتالي لا يوجد أي مخالفات على الأهلي في هذا الأمر.