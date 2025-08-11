أول رد رسمي حول تحقيق وزارة الرياضة في كارثة عقد كولر مع الأهلي

ترامب عن لقائه مع بوتين: أعتقد أننا سنجري حوارا بناء
رد مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة في مصر، على تقارير إرسال خطابات رسمية، إلى النادي الأهلي المصري، بشأن "كارثة" عقد المدرب السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق السابق.
وكان النادي الأهلي فسخ عقده مع مارسيل كولر، بعد الاتفاق مع المدرب السويسري على تسوية مالية، وذلك عقب وداع الفريق لبطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي في الموسم الماضي.
ويحصل كولر على مرتبه طوال الأشهر المالية، حتى تم تسوية الأمر ماليًا معه، ودفع الأهلي قيمة عقده كاملا.
وخلال الساعات الماضية أثيرت تقارير أن وزارة الشباب والرياضة في مصر طلبت من النادي الأهلي معرفة المتسبب في خطأ عقد كولر، في ظل دفع النادي راتبين لمدربين في وقت واحد وبالعملة الأجنبية.
نفى مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة ما تردد خلال الساعات الماضية عن إرسال أي خطابات للنادي الأهلي.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن هناك جهات داخل الوزارة تحصل بشكل سنوي على ميزانية الأندية.
وتابع أن دفع الشرط الجزائي من الأهلي لكولر المدير الفني السابق لا يعني مخالفة إدارة النادي.
وأضاف أن الشرط الجزائي بند من بنود التعاقد فبالتالي لا يوجد أي مخالفات على الأهلي في هذا الأمر.