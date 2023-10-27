كلوب غير قلق على نونيز رغم إهداره فرصة ذهبية

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، إنه لا يشعر بأي قلق على قدرة لاعبه داروين نونيز على إنهاء الهجمات بعد إهدار مهاجم أوروغواي هدفًا مؤكدًا في مباراة شهدت حفاظ عملاق ميرسيسايد على سجل مثالي في الدوري الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم بفوزه 5/1 على تولوز الفرنسي، الليلة الماضية.

وأهدر اللاعب (24)، الذي انتقل إلى ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز قادمًا من بنفيكا البرتغالي مقابل 64 مليون جنيه إسترليني (77.66 مليون دولار) في يونيو/ حزيران من العام الماضي، فرصة تسجيل هدفه الثاني الليلة الماضية أمام تولوز المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، لكنه قدم أداء مثاليًا على ملعب أنفيلد رغم ذلك.

بعد تسجيله في الشوط الأول، ساعد نونيز ليفربول على التقدم بفارق خمس نقاط في صدارة المجموعة الخامسة بالبطولة الأوروبية. وسجل أيضًا كل من ديوجو جوتا وواتارو إندو ورايان غرافينبيرش ومحمد صلاح.