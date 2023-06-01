بهذه الرسالة.. عبدالرزاق حمدالله يثير جدلًا حول مستقبله مع نادي الاتحاد السعودي

وكتب "حمد الله" رسالة إلى جماهير الاتحاد بعد التتويج بالدوري عبر حسابه الرسمي بمقع "إنستغرام" قال فيها": "قد كان التحدي مجاورًا لي طيلة مسيرتي الكروية.. ولولاه ما كنت أنا هو أنا، والتحديات والصعوبات والعقبات أعشقها كعشقي لكرة القدم".

وأضاف: "نعم جئت لنادي الاتحاد النادي العريق من أجل شيء واحد فقط هو النجاح والفوز بالألقاب الفردية والجماعية وهذا ما كان الحمد لله".

واختتم رسالته، قائلًا: "أشكر الجماهير الكبيرة والإدارة والطاقم التقني واللاعبين على هذا الموسم الرائع.. إلى التحدي الجديد إن شاء الله".