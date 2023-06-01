بهذه الرسالة.. عبدالرزاق حمدالله يثير جدلًا حول مستقبله مع نادي الاتحاد السعودي
أثار النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم النادي الاتحاد السعودي جدلًا، حول مستقبله مع الفريق الجدول خلال الفترة المقبلة.
وقاد حمدالله نادي الاتحاد للتتويج بلقب دوري روشن السعودي موسم 2022-2023.
وكتب "حمد الله" رسالة إلى جماهير الاتحاد بعد التتويج بالدوري عبر حسابه الرسمي بمقع "إنستغرام" قال فيها": "قد كان التحدي مجاورًا لي طيلة مسيرتي الكروية.. ولولاه ما كنت أنا هو أنا، والتحديات والصعوبات والعقبات أعشقها كعشقي لكرة القدم".
وأضاف: "نعم جئت لنادي الاتحاد النادي العريق من أجل شيء واحد فقط هو النجاح والفوز بالألقاب الفردية والجماعية وهذا ما كان الحمد لله".
واختتم رسالته، قائلًا: "أشكر الجماهير الكبيرة والإدارة والطاقم التقني واللاعبين على هذا الموسم الرائع.. إلى التحدي الجديد إن شاء الله".
يُذكر أن عبدالرزاق حمد الله انتقل من النصر إلى الاتحاد، في شهر ديسمبر من العام 2021.
وعلى الرغم من تجديد عقده مؤخرًا حتى 2025، إلا أن تقارير عديدة تؤكد رحيله عن نادي الاتحاد، بعد الاقتراب من التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.
الاتحاد توّج بعد غياب 14 سنة كاملة، بلقب دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي برصيد 72 نقطة؛ ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم نادي الهلال.
وحسم "حمد الله" صدارة قائمة هدافي المسابقة برصيد 21 نقطة متقدمًا بفارق هدف واحد على البرازيلي أندرسون تاليسكا هداف النصر.