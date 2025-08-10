الزمالك في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد أول جولة

استهل فريق الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري بتعادل محبط أمام مودرن سبورت، مساء السبت.

وتعادل الأهلي مع مودرن سبورت 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

أخبار ذات علاقة موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري مع "المقاولون العرب"

أخبار ذات علاقة الزمالك يبدأ مشوار الدوري المصري بالفوز على سيراميكا كليوباترا (فيديو)

وكانت تلك المباراة هي السابعة في النسخة الجديدة لبطولة الدوري، وتتبقى 7 فرق لم تبدأ مشوارها حتى الآن، حيث تقام 3 مباريات، اليوم الأحد.

الأهلي سيستضيف في الجولة المقبلة فريق فاركو، في مباراة يبحث خلالها عن أول انتصار في الموسم، حيث يتوجب عليه استعادة توازنه سريعًا وتحقيق الفوز، لملاحقة غريمه التقليدي الزمالك، الذي افتتح موسمه بفوز ثمين على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، يوم الجمعة، وسيلاقي المقاولون العرب، يوم السبت المقبل.

أخبار ذات علاقة فريق المليار في مأزق.. 6 نجوم صدموا جمهور الأهلي المصري

وتتقاسم 3 أندية في الوقت الحالي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، وهي المصري والزمالك وزد، بعد فوزها على الاتحاد 3-1 وسيراميكا كليوباترا 2-0 والمقاولون العرب 2-0.

ويحتل المصري المركز الأول متفوقًا على الزمالك وزد بفارق الأهداف المسجلة.

يذكر أن النسخة الحالية للدوري المصري تقام بنظام جديد بمشاركة 21 فريقًا بدلًا من 18 فريقًا، بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

جدول ترتيب الدوري المصري:

1. المصري – 3 نقاط

2. الزمالك – 3 نقاط

3. زد – 3 نقاط

4. الأهلي – نقطة

5. طلائع الجيش – نقطة

6. سموحة – نقطة

7. مودرن سبورت – نقطة

8. بتروجت – نقطة

9. الإسماعيلي – نقطة

10. وداي دجلة – نقطة

11. بيراميدز – نقطة

12. إنبي – 0 نقاط

13. غزل المحلة – 0 نقاط

14. حرس الحدود – 0 نقاط

15. الجونة – 0 نقاط

16. كهربا الإسماعيلية – 0 نقاط

17. فاركو – 0 نقاط

18. البنك الأهلي – 0 نقاط

19. الاتحاد السكندري – 0 نقاط

20. المقاولون العرب – 0 نقاط

21. سيراميكا كليوباترا – 0 نقاط