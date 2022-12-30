موعد انضمام كريستيانو رونالدو لتدريبات نادي النصر السعودي

ونجح نادي النصر السعودي في الحصول على توقيع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لينضم إلى صفوف "العالمي" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفق ما أعلنت صحيفة "الرياضية" المحلية.

وقال الإعلامي وليد الصيعري القريب من إدارة النصر، إن الأسطورة كريستيانو رونالدو سينضم لتدريبات "العالمي" بعد مباراة الخليج غدًا السبت.

ويلعب النصر ضد الخليج، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري السعودي.