موعد انضمام كريستيانو رونالدو لتدريبات نادي النصر السعودي
كشفت تقارير إعلامية عن موعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تدريبات نادي النصر، بعد توقيع العقود رسميًا.
ونجح نادي النصر السعودي في الحصول على توقيع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لينضم إلى صفوف "العالمي" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفق ما أعلنت صحيفة "الرياضية" المحلية.
وقال الإعلامي وليد الصيعري القريب من إدارة النصر، إن الأسطورة كريستيانو رونالدو سينضم لتدريبات "العالمي" بعد مباراة الخليج غدًا السبت.
ويلعب النصر ضد الخليج، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري السعودي.
يذكر أن النصر وقع رسميا مع رونالدو لمدة موسمين ونصف الموسم.
رونالدو البالغ عمره 37 عاما، أصبح لاعبا حرا عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي.
ولم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة، لكن تقارير أكدت في وقت سابق أن رونالدو سيحصل على 175 مليون يورو في الموسم الواحد.
وتواجد رئيس نادي النصر مسلي آل معمر منذ أمس الخميس في مدريد إلى جانب مفاوضين سعوديين آخرين؛ وذلك بهدف إتمام الصفقة.
وينتظر النصر وصول رونالدو وإتمام التعاقد في أول أيام 2023، الأحد المقبل، ثم مواصلة مشروعه الضخم بضم نجوم لامعين آخرين مثل راموس.