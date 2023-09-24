ترتيب الدوري الإنجليزي: توتنهام يفرض التعادل على آرسنال.. وليفربول يضرب ويستهام بثلاثية
أحرز سون هيونغ-مين قائد توتنهام هوتسبير هدفين في التعادل 2-2 في ضيافة آرسنال في مباراة قمة في لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
سجل كريستيان روميرو هدفًا بطريق الخطأ في مرماه، ليتقدم بهدف لآرسنال في الدقيقة 26، لكن سون أدرك التعادل قبل الاستراحة.
وارتكب روميرو خطأ جديدًا بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء، ونفذ بوكايو ساكا الركلة بنجاح في الدقيقة 54، لكن سون نجح بعدها مباشرة في استغلال خطأ فادح من جورجينيو وأدرك التعادل للفريق الزائر.
وحصل الفريقان على عدة فرص لانتزاع الفوز، وكان سون قريبًا من تسجيل الثلاثية، كما سدد ساكا كرة قوية.
ورغم احتساب 10 دقائق من الوقت بدل الضائع، لم تتغير النتيجة مجددًا، وبقي الفريقان دون هزيمة هذا الموسم، ولكل منهما 14 نقطة من 6 مباريات.
ويتصدر مانشستر سيتي المسابقة برصيد 18 نقطة.
ليفربول يواصل انتصاراته المتتالية بالتفوق 3-1 على وست هام
في المباراة الثانية حقق ليفربول فوزه الخامس على التوالي وتفوق 3-1 على وست هام يونايتد، ليتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي.
وسجل محمد صلاح من ركلة جزاء هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 16، قبل أن يدرك جارود بوين التعادل قبل الاستراحة بضربة رأس.
وفي الشوط الثاني، سجل ليفربول بواسطة داروين نونيز، وديوجو جوتا، في الدقيقتين 60 و85، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة من 6 مباريات، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، وحامل اللقب، وصاحب العلامة الكاملة.
أستون فيلا يفوز على 10 لاعبين من تشيلسي المتعثر
سجل المهاجم أولى واتكنز هدفًا في الدقيقة 73 ليقود أستون فيلا للفوز 1-صفر على 10 لاعبين من تشيلسي في الدوري الإنجليزي.
وانطلق واتكنز بهجمة مرتدة خلف الدفاع وسدد من الزاوية الضيقة لتمر الكرة بين قدمي روبرت سانشيز حارس تشيلسي وتستقر داخل الشباك.
وسيطر تشيلسي على الكرة أغلب فترات المباراة، وتمركز رحيم سترلينج ونيكولا جاكسون خلف الدفاع، لكن كما تكرر، مؤخرًا، فشل بهز شباك حيث تصدى إميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا لكل الفرص.
وحاول فيلا تحقيق الفوز بعد طرد مالو جاستو مدافع تشيلسي في الدقيقة 58 بعد العودة لحكم الفيديو عقب تدخل عنيف ضد لوكا ديني.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: