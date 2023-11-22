الأرجنتين تتصدر تصفيات كأس العالم بالفوز على البرازيل عقب أحداث شغب (فيديو)

سجل نيكولاس أوتامندي هدفا بضربة رأس لتفوز الأرجنتين 1-صفر على مضيفتها البرازيل وتتصدر تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، اليوم الأربعاء، عقب بداية متأخرة للمباراة بسبب شغب جماهيري.

ورفعت الأرجنتين رصيدها إلى 15 نقطة من ست مباريات بينما تجمد رصيد البرازيل، التي أكملت المباراة بعشرة لاعبين، عند سبع نقاط في المركز السادس وهو المركز الأخير الذي يضمن مكانا لصاحبه مباشرة في نهائيات 2026.

وألحقت الأرجنتين بطلة العالم الهزيمة الثالثة على التوالي بمنافستها اللدودة، حيث خاضت البرازيل المباراة بعد أن تلقت هزيمتين متتاليتين في تصفيات كأس العالم لأول مرة في تاريخها.

وشكلت هذه أيضا أول خسارة للبرازيل على الإطلاق على أرضها ضمن تصفيات كأس العالم.