نجم ليفربول يتلقّى أغرب طرد خلال مسيرته (فيديو)

تلقى الفرنسي هوغو إكيتيكي، نجم ليفربول الإنجليزي، أغرب طرد خلال مسيرته خلال مباراة فريقه ضد ضيفه ساوثامبتون، مساء الثلاثاء، في الدور الثالث ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وفاز ليفربول بهدفين مقابل هدف متقدماً إلى الدور الرابع بالبطولة بعد هذا الانتصار على ملعب "آنفيلد".

وشارك إكيتيكي في بداية الشوط الثاني على حساب ألكسندر إيزاك الذي سجل هدف التقدم لصالح ليفربول.

وتعادل شيا تشارلز لصالح ساوثامبتون في الدقيقة 76، ولكن إكيتيكي سجل هدف الفوز لصالح ليفربول في الدقيقة 85.

وحصل النجم الفرنسي في الدقيقة 53 على البطاقة الصفراء للاعتراض على الحكم، ولكنه يبدو أنه نسي هذا الأمر بعدما احتفل بهدف الفوز بخلع قميصه.

ونال إكيتيكي البطاقة الحمراء على إثر هذا الاحتفال ليغادر المباراة وسط دهشة زملائه بعد لحظات من تسجيله هدف الفوز.

وانضم اللاعب الفرنسي صاحب الـ23 عاماً إلى ليفربول، في شهر يوليو الماضي، قادماً من آنتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة وصلت قيمتها إلى 95 مليون يورو.

وأحرز اللاعب 3 أهداف لصالح ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال 5 مباريات.

وسبق أن نال إكيتيكي البطاقة الحمراء مرتين أثناء لعبه في الدوري الفرنسي.