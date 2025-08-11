يحتفظ بصورتها عليه.. هاتف لامين يامال يفضح أحدث علاقاته النسائية (صور)

كتب – نور الدين ميفراني

ظهرت مؤشرات جديدة تؤكد علاقة النجم الإسباني لامين يامال، مهاجم برشلونة، والمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، والتي حضرت مباراة برشلونة وكومو الإيطالي في إطار منافسات كأس خوان غامبر، التي أقيمت، مساء أمس الأحد.

وما زالت أصداء حفل عيد ميلاد لامين يامال الثامن عشر تتردد بدءاً من استعانة بالأقزام ووصولاً إلى أحاديث حول علاقة عاطفية بالمغنية الأرجنتينية.

وكان الصحفي الإسباني خافي هويوس، الذي كشف عن صاحبة القبلة على وجه لامين يامال، أكد أن العلاقة بين النجم الإسباني ونيكي نيكول ما زالت في بدايتها وأنهما في طور التعرف ومتحمسين لبداية علاقة جدية.

لكن التطورات حدثت في مباراة برشلونة وكومو، حيث كانت المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول حاضرة في مدرجات ملعب "يوهان كرويف" برفقة صديقاتها وترتدي قميص برشلونة وعليه رقم لامين يامال.

كما كشفت شاشة هاتف النجم الإسباني عن علاقته بالمغنية الأرجنتينية وظهرت صورتها على هاتفه.

وجلست نيكي نيكول وصديقاتها في منصة كبار الشخصيات في الصف نفسه الذي تجلس فيه والدة لامين يامال وعائلته، وأمامها كانت تجلس دانييلا سمعان، زوجة الإسباني سيسك فابريغاس، لاعب برشلونة السابق والمدرب الحالي لفريق كومو الإيطالي.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يكشف فيه هاتف يامال عن هوسه بالمطربة الأرجنتينية، قد نشر مؤخرا رونالد أراوخو، قائد برشلونة، فيديو لزميله يامال دون قصد عبر "إنستغرام" وضح من خلاله وضع النجم الشاب صورة نيكي نيكول كخلفية لشاشة هاتفه، معززاً بذلك الشائعات التي انتشرت حول وجود علاقة عاطفية بينهما.

وولدت نيكي نيكول، واسمها الحقيقي نيكول دينيس كوكو، في روزاريو الأرجنتينية، وأصبحت من أشهر الفنانات في أمريكا الجنوبية.

وكانت صحيفة "ماركا" أشارت إلى وجود علاقة بين نجم برشلونة الشاب والمغنية الأرجنتينية الأسبوع الماضي؛ إذ قالت: كانت نيكي نيكول ضمن الحضور في حفل عيد ميلاد لامين يامال الثامن عشر الشهر الماضي، وفي وقت لاحق توجها إلى ملهى ليلي على البحر في برشلونة ثم غادرا معاً في الرابعة صباحاً.

ويستعد الفريق الإسباني لبدء الموسم الجديد 2025-26 للدفاع عن لقب الليغا، حيث سيتولى الجناح الشاب البالغ من العمر 18 عاما ارتداء القميص الأسطوري رقم 10 في كتالونيا.