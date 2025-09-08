لن أسقط نهائيا.. رسالة نارية من يوسف بلايلي لبيتكوفيتش (صورة)

وجه الجزائري يوسف بلايلي، نجم الترجي التونسي، رسالة نارية إلى السويسري فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر.

وتعادل منتخب محاربي الصحراء مع مضيفه غينيا دون أهداف مساء الاثنين ضمن منافسات الجولة الثامنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

التعادل رفع رصيد منتخب الجزائر إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة السابعة بفارق 4 نقاط عن منتخبي أوغندا وموزمبيق الذين يحتلان المركزين الثاني والثالث بينما يحتل منتخب غينيا المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

وجلس يوسف بلايلي على مقاعد البدلاء في مباراة غينيا بخلاف أنه لعب في مباراة بوتسوانا بالجولة الماضية كبديل في الدقيقة 67.

ووجه بلايلي رسالة نارية بعد المباراة بعدما نشر صورة عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بموقع إنستغرام مع أغنية لمغني الراب الشهير تراب كينغ بعنوان "لن أسقط نهائياً".

وفسر المتابعون هذه الأغنية بأنها رسالة لمدربه السويسري الذي يرفض منحه الفرصة للمشاركة أساسياً رغم خبراته وقدراته التهديفية.

يشار إلى أن بيتكوفيتش قد تولى قيادة المنتخب الجزائري في العام الماضي، وقاد محاربي الصحراء للتأهل رسمياً إلى كأس الأمم الأفريقية 2025.