الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية مواجهة نارية، مساء اليوم الخميس، تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وبعد أن التقى الفريقان الشهر الماضي في كأس السوبر الأفريقي بالعاصمة السعودية الرياض، الذي حسمه الزمالك بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، يتواجهان مرة أخرى على لقب النسخة الـ22 من السوبر المصري.

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وتأهل الأهلي، بطل الدوري المصري، للمباراة النهائية بالفوز على بطل كأس الرابطة سيراميكا كليوباترا 2-1 في مباراة نصف النهائي، التي أقيمت يوم الأحد الماضي، في حين تغلب الزمالك، الذي يشارك في البطولة ببطاقة دعوة خاصة، على بطل كأس مصر بيراميدز بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1.

ويستهدف الفريق الأحمر اقتناص البطولة للمرة الرابعة تواليًا والخامسة عشرة في تاريخه، إذ فاز بها 14 مرة من قبل، مقابل 4 مرات فقط لأقرب الملاحقين وهو الزمالك، الذي كانت آخر تتويجاته في البطولة عندما تغلب على الأهلي في 2020.

وسبق أن التقى الأهلي والزمالك بمباراة نهائي كأس السوبر المصري في 8 مباريات سابقة، حقق الفريق الأحمر الفوز في 6 مواجهات، بينما اقتنص الفريق الأبيض الانتصار في مناسبتين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق المباراة بين الأهلي والزمالك، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس 1، وأبوظبي الرياضية، وإم بي سي مصر1 و2.