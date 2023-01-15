مباراة الهلال والعدالة: ميشيل يخرج غاضبًا ورامون دياز يكشف السبب (فيديو)
أثار ميشيل ديلغادو المحترف البرازيلي بنادي الهلال الجدل، بعد مغادرته مباراة فريقه ضد العدالة بالدوري السعودي، والاتجاه نحو غرفة تبديل الملابس مباشرة عقب تغييره، وعدم الجلوس على مقاعد البدلاء.
وشهدت المباراة تبديل اللاعب ميشيل في مباراة الفريق أمام العدالة، حيث خرج اللاعب وغادر الملعب متجهًا لغرفة تبديل الملابس
وعن تلك الواقعة قال رامون دياز مدرب الفريق: "لقطة عادية جدًا، وللعلم قبل التبديل ميشيل بنفسه طلب مني استبداله لأنه يشعر بالإجهاد ومنحته المزيد من الوقت خلال الشوط الثاني".
وتجاوز الهلال إهدار لاعبيه العديد من الفرص، وتألق دفاع وحارس مرمى العدالة ليفوز 2-0 على ضيفه ويقفز إلى المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد.
وانتظر الهلال حتى الدقيقة 66 ليفتتح التسجيل بواسطة ركلة جزاء من سالم الدوسري الذي صنع الهدف الثاني لزميله صالح الشهري بعد ذلك بسبع دقائق.
وطُرد فهد الحربي مدافع العدالة قبل 5 دقائق من النهاية لحصوله على الإنذار الثاني.
ورفع الهلال حامل اللقب رصيده إلى 29 نقطة من 14 مباراة متأخرًا بنقطة واحدة عن النصر المتصدر والذي خاض 13 مباراة.
وبقي العدالة في المركز قبل الأخير بثماني نقاط من 13 مباراة.