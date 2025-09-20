مالكوم يفجر مخاوف إنزاغي بعد التعادل مع الأهلي السعودي (صورة)

فجر البرازيلي مالكوم، نجم الهلال السعودي، مخاوف الجماهير عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام الأهلي، خلال اللقاء الذي جمع بينهما، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة الأهلي والهلال "3-3"، ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

ورفع الهلال رصيده إلى 5 نقاط في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري السعودي خلفه الأهلي بالرصيد نفسه من النقاط.

ونجح مالكوم في تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة خلال الشوط الأول، ولكن فرحته لم تكتمل بإصابة مفاجئة بالنصف الثاني.

وتعرض مالكوم لضربة قوية في الدقيقة 59 من زكريا هوساوي، الظهير الأيسر للأهلي، تسببت في تعرضه لالتواء في الكاحل، وهو ما دفع الجهاز الطبي للنزول من أجل معالجته.

لكن مالكوم لم يستطع استكمال المباراة، ليقرر مدربه سيموني إنزاغي استبداله، والدفع بزميله علي لاجامي لزيادة الكثافة الدفاعية وتأمين النتيجة.

وتعد إصابة مالكوم، بمثابة ضربة موجعة للهلال، في ظل المنافسة الشرسة التي تنتظره في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي.

وظهر مالكوم عقب المباراة وهو يسير على عكازين وبدا متأثرا بقوة بالإصابة، التي ستبعده عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مالكوم وصل إلى 5 مساهمات تهديفية في 4 مباريات خاضها هذا الموسم بمختلف المسابقات.