مانشستر سيتي يوافق على بيع رياض محرز للأهلي السعودي

الجناح الجزائري، البالغ من العمر 32 عامًا، أمضى خمس سنوات في مانشستر سيتي، وينتهي عقده مع السيتي عام 2025.

وقالت شبكة "بي إن سبورتس" الإخبارية إن نادي مانشستر سيتي وافق، اليوم الأربعاء، على بيع محرز إلى الأهلي بشكل نهائي.

وأشارت الشبكة إلى أن موافقة السيتي جاءت بعد أن رفع أهلي جدة عرضه إلى 30 مليون جنيه إسترليني.

وتوصل الأهلي إلى اتفاق مع محرز حول الشروط الشخصية، حيث عرض عليه 43 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب حوافز إضافية في عقد يمتد لمدة عامين.