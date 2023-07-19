مانشستر سيتي يوافق على بيع رياض محرز للأهلي السعودي
كشفت تقارير إعلامية عن موافقة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على بيع نجمه الجزائري رياض محرز إلى النادي الأهلي السعودي.
الجناح الجزائري، البالغ من العمر 32 عامًا، أمضى خمس سنوات في مانشستر سيتي، وينتهي عقده مع السيتي عام 2025.
وقالت شبكة "بي إن سبورتس" الإخبارية إن نادي مانشستر سيتي وافق، اليوم الأربعاء، على بيع محرز إلى الأهلي بشكل نهائي.
وأشارت الشبكة إلى أن موافقة السيتي جاءت بعد أن رفع أهلي جدة عرضه إلى 30 مليون جنيه إسترليني.
وتوصل الأهلي إلى اتفاق مع محرز حول الشروط الشخصية، حيث عرض عليه 43 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب حوافز إضافية في عقد يمتد لمدة عامين.
يذكر أن مانشستر سيتي رفض عرضًا أوليًّا من الأهلي بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني، لكن النادي السعودي رفع عرضه إلى 30 مليونا.
وشارك محرز في 47 مباراة برفقة السيتي الموسم المنصرم بجميع المسابقات، ونجح في تسجيل 15 هدفًا وصناعة 13.
ومنذ انضمامه من ليستر سيتي في 2018، لعب محرز 236 مباراة مع السيتي، وسجل 78 هدفًا.