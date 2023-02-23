زين الدين زيدان يثير جدلًا بزيارة مركز تدريبات باريس سان جيرمان الجديد
ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد زار مركز تدريبات باريس سان جيرمان الجديد في بواسي في باريس، بعد تلبية دعوة من إدارة الفريق الباريسي، وسط جدل حول توليه مقاليد الأمور الفنية للفريق مستقبلًا.
وأعلن زين الدين زيدان، مؤخرًا، رغبته في العودة للتدريب، بداية من الصيف المقبل، وارتبط اسمه بعدة أندية من بينها العودة لفريقه السابق ريال مدريد لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان.
وبعد تعثر باريس سان جيرمان، مؤخرًا، في الدوري الفرنسي رغم حفاظه على الصدارة، والخروج من كأس فرنسا، والهزيمة أمام بايرن ميونخ 1-0 في باريس برسم ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، تزداد الشكوك حول مستقبل المدرب كريستوف غالتييه، ويعتبر زين الدين زيدان حلم إدارة الفريق الباريسي في سعيها إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.
وقال الصحفي تيبود فيزيريان في " تويتش: "لقد شُوهد زين الدين زيدان في باريس كثيرًا، وحياته بين باريس ومدريد، وبحسب بعض المصادر، فقد شُوهد في مركز تدريبات بواسي".
وأثارت تلك الزيارة جدلًا حول تعاقد زين الدين زيدان في المستقبل مع باريس سان جيرمان.
وأشار موقع (le10sport) الفرنسي إلى أن زيدان ينتظر مكالمة باريس سان جيرمان، ولكن لا يوجد شيء محدد بين زيدان وباريس سان جيرمان، لا شيء ".
ومنذ رحيله عن تدريب ريال مدريد، صيف 2021، انتظر زين الدين زيدان فرصته في تدريب المنتخب الفرنسي خلفًا لديدييه ديشامب بعد نهائيات كأس العالم قطر 2022، لكن الاتحاد الفرنسي قرر تمديد عقد المدرب بعد خسارة النهائي بضربات الترجيح أمام منتخب الأرجنتين.
واختتم الموقع تقريره بأن زين الدين زيدان المدرب الفائز بثلاثية تاريخية على التوالي لدوري أبطال أوروبا برفقة ريال مدريد مطروح على طاولة الفريق الباريسي بقوة لخلافة كريستوف غالتييه.