هولندا تحبط مغامرة تركيا وتصعد إلى نصف نهائي يورو 2024

حسم منتخب هولندا تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" بتغلبه على تركيا بنتيجة 2-1 بعد مباراة مثيرة في ختام منافسات دور الثمانية.

تقدم منتخب تركيا في الدقيقة 35 عن طريق مدافعه ساميت أكايدين بضربة رأس متقنة من صناعة رائعة للاعب أردا غولر.

وتعادل منتخب هولندا بهدف سجله ستيفان دي فري في الدقيقة 70 ثم أحرز هدف الفوز في الدقيقة 76 بهدف ميرت مولدر لاعب تركيا في مرماه بالخطأ.

وتأهل منتخب هولندا بهذا الانتصار إلى نصف النهائي ليضرب موعدًا مع إنجلترا بينما يلتقي منتخب فرنسا منافسه إسبانيا.

وصعد المنتخب الهولندي بقيادة مدربه رونالد كومان إلى دور الأربعة بهذا الفوز المثير على حساب تركيا.

المباراة شهدت تألقًا لدفاع هولندا وحارس مرماه بعدما أبعد عدة محاولات من جانب منتخب تركيا بجانب أن القائم حرم أردا غولر من تسجيل هدف رائع من تسديدة قوية.