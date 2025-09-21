رغم تألقه.. فليك يؤدب راشفورد

قرر هانزي فليك، مدرب برشلونة، استبعاد ماركوس راشفورد من التشكيل الأساسي أمام خيتافي رغم تسجيله ثنائية مميزة ضد نيوكاسل الأسبوع الماضي في دوري الأبطال، وذلك بعد خرقه لإحدى قواعد المدرب.

راشفورد خطف الأضواء في ملعب سانت جيمس بارك وأسهم في فوز برشلونة 2-1 في افتتاح مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا، لينال إشادة مباشرة من فليك الذي وصفه باللاعب الرائع وصاحب المهارات واللمسة التهديفية المميزة.

ومع ذلك، لم يشفع له هذا التألق بعد أن تأخر عن حضور اجتماع الفريق يوم الأحد، وفقًا للصحفي فيرناندو بولو.

قاعدة صارمة من فليك

فليك معروف بانضباطه الصارم، ويطبق قاعدة واضحة لا تقبل التهاون: "أي لاعب يتأخر في يوم المباراة لا يشارك، حتى لو كان مقررًا أن يبدأ أساسيًا".

هذه القاعدة أكدتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، التي أشارت إلى أن فيران توريس حل بديلًا لراشفورد في مركز الجناح الأيسر أمام خيتافي.

ويسعى فليك بوضوح إلى فرض الانضباط الكامل داخل الفريق، حتى لو كان الثمن التضحية بنجم بحجم راشفورد.

كما أن راشفورد ليس الوحيد الذي دفع ثمن التأخير، فقد سبق أن تعرض جول كوندي، إيناكي بينيا، ورافينيا للعقوبة ذاتها.

قوانين صارمة داخل برشلونة

منذ وصوله إلى برشلونة، وضع فليك عشر قواعد صارمة لتنظيم حياة الفريق اليومية، حسب صحيفة "آس". أبرزها:

الحضور قبل ساعة كاملة من بداية التدريبات، ثم الخضوع لفحوصات وزن يومية، وبعدها تناول الوجبات حصريًا في مطعم النادي.

كما يخصص فليك تدريبات صباحية في أيام المباريات قبل التوجه إلى فندق الإقامة.

ويفرض المدرب الألماني حصصاً تدريبية طويلة ومكثفة تستمر 90 دقيقة، ليقضي اللاعبون نحو 5 ساعات يوميًا في المدينة الرياضية.

وأخيرًا تم تقليص عدد أيام الراحة بين المباريات لضمان الاستفادة القصوى من التدريبات.