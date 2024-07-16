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رياضة

سوتشي الروسي يفجر مفاجأة بشأن يحيى عطية الله

سوتشي الروسي يفجر مفاجأة بشأن يحيى عطية الله
يحيى عطية الله
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2024، 11:45 م

فجر نادي سوتشي الروسي مفاجأة بشأن لاعبه المغربي يحيى عطية الله، والذي ارتبط اسمه بالرحيل للأهلي المصري في الموسم المقبل.

وقال أندريه أورلوف، المدير الرياضي لنادي سوتشي الروسي، عبر برنامج "الكورة مع فايق" بقناة "MBC masr 2" إن عطية الله انقطع عن النادي، ولا يرد على اتصالات المسؤولين.

وأضاف "اللاعب مرتبط بعقد معنا، ولا يحق له الرحيل عن صفوف الفريق إلا بإذن النادي، وسندافع عن حقوقنا بالتصعيد ضده".

وأكد أن هناك فريقاً روسياً آخر يتفاوض لضم عطية الله بجانب عرضين من الدوري الإيراني موضحًا أن الأهلي المصري لم يقدم عرضًا رسميًا، واقتصر الأمر على اتصالات من جانب بعض الأشخاص.

من جانبه، قال الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" بقناة "النهار" إن الأهلي أعاد اللاعب المغربي مجددًا إلى حساباته.

وأشار إلى أن عطية الله خرج لفترة من حسابات القلعة الحمراء، ولكنه عاد خلال الساعات القليلة الماضية في ظل رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني في ضم لاعب جديد في الجبهة اليسرى.

وتعرض التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي المصري للإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب "حمادي العقربي" خلال شهر مايو الماضي.

ويغيب معلول حتى بداية الموسم المقبل عن المستطيل الأخضر؛ بسبب هذه الإصابة مع انتهاء عقد اللاعب التونسي مع الفريق الأحمر.

الأهلي المصريسوتشيالدوري الروسي

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