بسبب الثنائي الأجنبي.. خالد الغندور يشن هجوما على مدرب الزمالك (فيديو)

شن خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، هجوماً حاداً على البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء رغم الفوز على الإسماعيلي بثنائية دون رد في الجولة السابعة للدوري المصري.

وقال الغندور عبر قناة "المحور" إن فيريرا تمسك بمنح الفرصة للثنائي الفلسطيني عدي الدباغ وآدم كايد رغم أن مستواهما أقل من المتوقع.

وأشار إلى أن الزمالك افتقد خدمات الجناح الأيسر الأنغولي شيكو بانزا في مباراة المصري وشارك على حسابه آدم كايد ولم يقدم أداءً مقنعاً.

وأكد أن فيريرا تمسك بإشراك آدم كايد في مباراة الإسماعيلي في نفس المركز رغم أن طريقة لعب كايد تشبه لاعبي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

خالد الغندور يفتح النار على يانيك فيريرا 🔥 بعد مباراة الزمالك والإسماعيلي 🚨 #ستاد_المحور #قناة_المحور Posted by Mehwar TV on Thursday, September 18, 2025

وأوضح أن مدرب الزمالك كان بمقدوره إشراك اللاعب أحمد شريف في مركز الجناح الأيسر أو المغربي عبد الحميد معالي على حساب آدم كايد.

وأضاف:"نفس الأمر تكرر مع عدي الدباغ رغم أنه سجل هدفاً ولكنه لم يقدم مستويات مقنعة في المباريات التي شارك بها".

وأكد أن المدرب البلجيكي يتمسك بإشراك الدباغ ومنحه الفرصة رغم أنه ليس في مستواه موضحاً أن اللاعب الفلسطيني يهدر فرصاً عديدة أمام المرمى.