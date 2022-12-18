ترتيب هدافي كأس العالم.. ميسي يتفوق على مبابي

ورفع ميسي رصيده إلى 6 أهداف في صدارة ترتيب هدافي كأس العالم متقدمًا بهدف عن كيليان مبابي.

ويسعى ميسي للفوز بلقب كأس العالم لأول مرة في تاريخه في آخر مباراة له مع التانغو، في حين يريد منتخب فرنسا الحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وسبق أن أحرز منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم مرتين، وهو ما فعله منتخب فرنسا.