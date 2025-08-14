تطورات مفاجئة في مستقبل فهد المفرج مع الهلال السعودي

تشهد أروقة نادي الهلال السعودي تطورات مفاجئة بشأن مستقبل فهد المفرج، المدير التنفيذي السابق للنادي، الذي غادر منصبه مؤخرًا عقب رحيل فهد بن نافل عن رئاسة الشركة الربحية للنادي.

ووفقًا لتقارير إخبارية، فإن الرئيس الحالي نواف بن سعد يسعى لإعادة المفرج إلى العمل داخل النادي خلال الفترة المقبلة.

وكان بن نافل قد تواصل مع المفرج في الأيام الأخيرة قبل مغادرته منصبه، في محاولة لإقناعه بالبقاء، إلا أن الأخير تمسّك بالرحيل بشكل نهائي.

ويُعد فهد المفرج أحد أبرز الأسماء الإدارية في الهلال، حيث ارتبط اسمه بالعديد من النجاحات التي حققها الفريق خلال 12 عامًا من العمل الإداري، كما دافع عن ألوان الفريق كلاعب منذ تصعيده للفريق الأول عام 1998 وحتى انتقاله إلى الاتفاق في 2009.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، هناك محاولات جادة لإعادة المفرج إلى منصبه الإداري، إلا أنه لم يحسم قراره بعد، رغم تفكيره بجدية في تلبية رغبة مسؤولي النادي.

وكان نواف بن سعد قد زار معسكر الهلال في مدينة دوناوشينغن الألمانية استعدادًا للموسم الجديد، وعقد اجتماعًا مع اللاعبين والمدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي لمناقشة عدة ملفات داخل الفريق.

ويخوض الهلال، اليوم الخميس، مباراته التجريبية الثالثة أمام فالدهوف مانهايم على ملعب بيسيربا أرينا، بعدما حقق انتصارين وديين أمام بالينغن (6-1) وآراو السويسري (6-0).