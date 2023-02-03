كلوب لا يستوعب نفقات تشيلسي الضخمة في فترة الانتقالات الشتوية

وأنفق تشيلسي ما يقرب من 300 مليون جنيه إسترليني (367.32 مليون دولار) ليتعاقد مع ثمانية لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة، بينهم إنزو فرنانديز الذي انضم للفريق اللندني في صفقة قياسية بريطانية.

وتمكن تشيلسي من التحايل على قواعد اللعب المالي النظيف من خلال توزيع قيمة الصفقات على مدار عقود طويلة الأمد، إلى جانب غيرها من الحيل وهو أمر لا يستوعبه كلوب.

وقال كلوب مازحا في مؤتمر صحفي عشية مواجهة ولفرهامبتون: "لن أتحدث دون المحامي الخاص بي".

وأضاف: "لا أفهم هذا الجزء من الصناعة لكنه رقم ضخم. جميعهم لاعبون جيدون جدا، لذا تهانينا. لا أفهم كيف تسنى لهم ذلك، لكن الأمر لا يعود لي لشرح كيف تسير الأمور".