يستعد الأهلي المصري لخوض منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا بالولايات المتحدة الأمريكية في صيف 2025.

ونجح الأهلي في التأهل لخوض النسخة المونديالية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسختي 2021 و2023.

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ويسعى الفريق المصري لإعادة بناء صفوفه بصفقات من العيار الثقيل لتقديم مستويات مبهرة في مونديال الأندية بالولايات المتحدة الأمريكية بعدما حقق الأهلي برونزية كأس العالم بنظامها السابق 4 مرات أعوام 2006 و2020 و2021 و2023.

ويحشد الأهلي العديد من النجوم العرب لتدعيم صفوفه لخوض مونديال الأندية 2025 في سياسة نالت نجاحًا لافتًا في بدايتها وهو ما تسرده "إرم نيوز" في التقرير التالي:

عطية الله ويوسف أيمن

أبرم الأهلي صفقتين لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل بضم المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر سوتشي الروسي والقطري صاحب الأصول المصرية يوسف أيمن.

ويعد عطية الله أحد أبرز اللاعبين الذين تم ترشيحهم على مدار عدة سنوات لتدعيم صفوف الأهلي قبل أن تكتمل الصفقة لتعويض غياب التونسي علي معلول للإصابة بقطع في وتر أكيلس.

واستعان الأهلي بخدمات اللاعب القطري يوسف أيمن الذي سيتم قيده كلاعب محلي بسبب أصوله المصرية بعدما ظهر بصورة جيدة مع الدحيل، وانضم لمنتخب قطر.

مفاوضات بن رمضان وبن شرقي

ارتبط اسم الأهلي بثنائي عربي جديد في الموسم المقبل وهما المغربي أشرف بن شرقي والتونسي محمد علي بن رمضان.

ويعد بن شرقي أحد الصفقات المرشحة بقوة لتدعيم صفوف الأهلي في ظل عدم ارتباطه بأي فريق عقب رحيله عن الريان القطري.

وتكرر الأمر نفسه مع بن رمضان لاعب وسط فيرنكفاروزي المجري الذي اقترب بقوة من الرحيل للأهلي بعد مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية.

وسيكون بن رمضان حلاً مناسباً لتدعيم خط الوسط بعد رحيل المالي أليو ديانغ إلى الخود السعودي.

صفقة أبو علي

كسب الأهلي الرهان على صفقة الفلسطيني صاحب الجنسية الدنماركية وسام أبو علي.

وساهم أبو علي بقوة في حصول الأهلي على لقب الدوري المصري، وسجل 18 هدفاً خلال 19 مباراة فقط بالبطولة المحلية.

وحجز النجم الفلسطيني مقعده بصفة أساسية في التشكيلة الأهلاوية، وصار نجم الشباك بعد أشهر قليلة من انضمامه في الانتقالات الشتوية الماضية.

تجربة رضا سليم

راهن الأهلي أيضًا على صفقة التعاقد مع المغربي رضا سليم جناح نادي الجيش الملكي.

وبدأ رضا سليم إظهار بصماته مع الأهلي في موسمه الأول، وقدم مستويات طيبة رغم أن جماهير الفريق الأحمر ما زالت تنتظر منه الكثير.