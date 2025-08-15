سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: هناك حاجة لتقديم حوافز لبوتين من أجل تحريك عجلة السلام في أوكرانيا

رياضة

خطأ كارثي من مصطفى شوبير أمام فاركو يكلف الأهلي هدفاً (فيديو)

مصطفى شوبير مع لاعبي الأهلي قبل مباراة فاركوالمصدر: حساب النادي الأهلي على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
15 أغسطس 2025، 8:35 م

شهدت مباراة الأهلي وفاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لحظة "خطأ فادح" للحارس مصطفى شوبير، وهو الخطأ الذي كلف فريقه هدفًا سهلاً، رغم تحقيق الفوز الكبير بنتيجة 4-1.

الأهلي نجح في انتزاع أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، بعدما تعادل في الجولة الافتتاحية أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويحتل المركز الثاني مؤقتًا في جدول الترتيب.

شوبير يخطف الأضواء بخطأ كارثي

سيطر الأهلي على مجريات اللقاء منذ البداية، وافتتح محمد شريف التسجيل في الشوط الأول بتسديدة رأسية قوية عقب عرضية دقيقة من محمد هاني. 

ثم ضاعف زيزو التقدم بهدف ثانٍ بعد استقباله عرضية محكمة من علي بن رمضان، قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 58، متابعًا عرضية ساحرة من أشرف بن شرقي.

لكن المشهد الأبرز جاء في الدقيقة 70، عندما ارتكب شوبير خطأ كارثيًا بعد دربكة دفاعية، حيث أعاد الكرة - التي كانت في طريقها للخروج - إلى الملعب دون انتباه، ليتلقفها محمد فخري ويسجل الهدف الوحيد لفاركو بسهولة.

 

 

يذكر أن جراديشار أكد تفوق فريقه بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 81، ليُختم اللقاء بفوز كبير للأهلي، رغم الهفوة التي أثارت موجة من الانتقادات تجاه شوبير.

 

