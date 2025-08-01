صراع الكرة الذهبية: موقف محمد صلاح وحكيمي ويامال قبل "لحظة الحسم"

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تستعد مجلة فرانس فوتبول للإعلان عن لائحة 30 لاعبا المرشحين للفوز بالكرة الذهبية يوم 7 أغسطس وسيعلن عن الفائز يوم 22 سبتمبر خلال حفل في باريس وسيعلن أيضا خلال الحفل نفسه عن الفائزة بالكرة الذهبية للنساء وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب وجائزة ليف ياشين لأفضل حارس وجائزة غيرد مولر لأفضل مهاجم .

ولن يستطيع الإسباني رودري نجم وسط مانشستر سيتي الدفاع عن لقبه بسبب إصابة في الركبة غيبته طول الموسم تقريبا، كما تراجع مستوى منافسه على لقب 2024 البرازيلي فينيسيوس جونيور .

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ويدخل المرشحون الأمتار الأخيرة من السباق نحو الفوز بالجائزة والتي تنحصر بين الفرنسي عثمان ديمبيلي والإسباني لامين يامال .

وفي غياب منافسات قارية للمنتخبات سيتم اللجوء للإنجازات والأرقام الفردية رفقة الأندية لتقييم المرشحين .

ونشر موقع " غول " ترتيب أفضل 20 مرشحا لجائزة الكرة الذهبية نستعرض العشرة الأوائل :

1 - الفرنسي عثمان ديمبيلي ( باريس سان جيرمان ) : 4 ألقاب 37 هدفا و 16 تمريرة حاسمة

كان موسم 2024-2025 موسم النجم الفرنسي المنتظر منذ رحيله عن بروسيا دورتموند ومروره ببرشلونة حين خيب كل الآمال المعقودة عليه، لكن انتقاله لبارس سان جيرمان ساعده في العودة لقمة مستواه وحقق أرقاما مميزة .

وساعد عثمان ديمبيلي فريقه الفرنسي في استمرار السيطرة على لقب الدوري الفرنسي والفوز بكأس فرنسا والسوبر الفرنسي لكن الأهم كان هو تحقيق حلم جماهير الفريق وإدارته في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخهم وكان حاسما في كل المحطات .

2 - الإسباني لامين يامال ( برشلونة ): 3 ألقاب 21 هدفا و 26 تمريرة حاسمة

كان النجم الإسباني الشاب لامين يامال أفضل موهبة شابة في إسبانيا والعالم وحقق أرقاما جيدة ساعدت برشلونة في السيطرة محليا في إسبانيا وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يسبق للاعب أن توج بالكرة الذهبية قبل بلوغ 21 سنة طيلة تاريخها وسيكون لامين يامال مرشحا لتحقيق هذا الإنجاز هذه السنة أو خلال الثلاث سنوات القادمة لكونه يبلغ 18 سنة فقط .

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3- البرتغالي فيتينيا ( باريس سان جيرمان ) : 5 ألقاب 8 أهداف و8 تمريرات حاسمة

بعدما كان مفاجأة السنة الماضية بتواجده ضمن لائحة المرشحين ستكون مفاجأة أيضا هذه السنة إن لم يكن ضمن الخمسة الأوائل في الترتيب النهائي لما قدمه خلال الموسم من مستوى مميز في وسط ميدان النادي الباريسي ومنتخب البرتغال.

وحقق النجم البرتغالي رفقة باريس سان جيرمان 4 ألقاب وهي الدوري والكأس والسوبر في فرنسا ودوري أبطال أوروبا كما حقق رفقة منتخب بلاده البرتغال لقب دوري الأمم الأوروبية .

4- البرازيلي رافينيا ( برشلونة ) : 3 ألقاب 39 هدفا و25 تمريرة حاسمة

تمكن الألماني هانز فليك مدرب برشلونة من إخراج أفضل مستوى للجناح البرازيلي رافينيا الذي كان في أغلب فترات الموسم المهاجم الحاسم في الثلاثي الهجومي للفريق الكاتالوني.

وكان برشلونة على وشك بيعه صيف 2024 لو نجح في التعاقد مع نيكو ويليامز لكن فشل الصفقة دفعت رافينيا للتألق وقيادة الفريق للسيطرة على 3 ألقاب محلية في إسبانيا.

5- المصري محمد صلاح ( ليفربول ) : لقب واحد 36 هدفا و24 تمريرة حاسمة

انتهت قصة مستقبل النجم المصري محمد صلاح بعد تجديد عقده مع ليفربول لموسمين ولا أحد يجادل في قيمة الملك المصري الذي استعاد مستواه وقاد فريقه للقب الدوري الإنجليزي الممتاز .

وخلال فترة طويلة من الموسم كان محمد صلاح المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية لكن إقصاء ليفربول من دور 16 لدوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان قلصت حظوظه ، وما زال بإمكانه الفوز بالجائزة كثاني لاعب إفريقي رغم بلوغه 32 سنة .

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6 – الفرنسي كيليان مبابي ( ريال مدريد ) : لقبين 46 هدفا و7 تمريرات حاسمة

النجم الفرنسي كيليان مبابي بدأ بداية صعبة رفقة ريال مدريد لكنه في ختام الموسم سجل أهدافا أكثر من المتوقع في موسمه الأول وحقق أرقاما جيدة وتوج هدافا للدوري الإسباني وجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي .

لكن خسارة ريال مدريد لدوري أبطال أوروبا بعد الإقصاء في ربع النهائي أمام أرسنال وخسارة الدوري الإسباني ونهائي كأس الملك والسوبر الإسباني أمام برشلونة قلصت حظوظ المهاجم الفرنسي في الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي يحلم بها .

7- الفرنسي ديزيري دوي ( باريس سان رمان ) : 4 ألقاب 16 هدفا و16 تمريرة حاسمة

لم يكن النجم الفرنسي الشاب لاعبا أساسيا في بداية الموسم مع باريس سان جيرمان لكنه كان حاسما كلما دخل أرضية الملعب مما دفع المدرب لويس إنريكي للاعتماد عليه بشكل أساسي.

ساهم بشكل كبير في اللقاءات الكبرى في نهاية الموسم وكان حاسما في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أنتر ميلانو حيث سجل هدفين وتمرية حاسمة في الفوز 5-0 .

8- المغربي أشرف حكيمي ( باريس سان جيرمان ) : 4 ألقاب 13 هدفا و17 تمريرة حاسمة

الجدل القائم حول أفضل ظهير أيمن يتلاشى أمام الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي الذي يقدم مستويات رائعة تجعله في تشكيل أفضل 11 لاعبا في العالم خلال الخمس سنوات الأخيرة منذ مروره بروسيا دوتموند وبعده أنتر ميلانو وصولا لباريس سان جيرمان فريقه الحالي .

يعتبر أشرف حكيمي ظهير أيمن قويا دفاعيا وجيدا هجوميا وسجل أهدافا حاسمة ومهمة لباريس سان جيرمان في ربع نهائي ونصف نهائي ونهائي دوري أبطال أوروبا .

9 - الجورجي خفيتشكا كفاراتسخيليا ( باريس سان جيرمان ) :4 ألقاب 15 هدفا و13 تمريرة حاسمة

الأرقام من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة لا توازي قيمة ما قدمه الجناح الجورجي خفيتشكا كفاراتسخيليا هذا الموسم سواء في نصفه الأول رفقة نابولي أو الثاني رفقة باريس سان جيرمان .

فاز بدوريين في نفس الموسم لقب الدوري الإيطالي رفقة نابولي الذي لعب له النصف الأول ولقب الدوري الفرنسي رفقة باريس سان جيرمان كما كان لاعبا مهما في اللقاءات الحاسمة لتتويج الفريق الباريسي بدوري أبطال أوروبا .

10- البرتغالي نونو مينديز ( باريس سان جيرمان ) : 5 ألقاب 7 أهداف و 12 تمريرة حاسمة

موهبة نونو مينديز معروفة منذ عدة سنوات ويعتبر من أفضل الأظهرة في العالم، لكن دوره في لقاءات خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا رفقة باريس سان جيرمان رفعت قيمته وشعبيته في عيون المشجعين بالعالم .

وكان دوره الأهم في التفوق خلال مواجهة المصري محمد صلاح أمام ليفربول ثم الإنجليزي بوكايو ساكا أمام أرسنال في دور 16 ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا كما تفوق على الجناح الإسباني النجم الشاب لامين يامال في نهائي دوري الأمم الأوروبية وساهم في تتويج منتخب بلاده باللقب .