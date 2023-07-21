صدمة جديدة للزمالك.. إيقاف قيد الفريق الأبيض بسبب مستحقات أشيمبونج

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن اتحاد الكرة المصر تلقى بالفعل خطابًا بإيقاف القيد للزمالك بسبب مستحقات الغاني، بنجامين أشيمبونج.

وأكد المصدر أن الزمالك عليه تسوية هذه المستحقات لرفع الإيقاف فورًا.

وأوضح: "مستحقات أشيمبونج لا تتعدى 180 ألف يورو، وسيتم دفعها ورفع تعليق القيد عن الزمالك تلقائيًا".

وكان نادي الزمالك تعرض لإيقاف القيد مؤخرًا بسبب مستحقات نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي والتي تقدر بمليون ونصف المليون دولار بعد انتقال اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" عام 2015.

وأكد المصدر أن هذه الأزمة في طريقها للحل أيضًا، بعد الاتفاق مع النادي البرتغالي على جدولة تلك الديون.