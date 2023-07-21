صدمة جديدة للزمالك.. إيقاف قيد الفريق الأبيض بسبب مستحقات أشيمبونج
تلقى نادي الزمالك صدمة جديدة، بعد أن أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابًا إلى نظيره المصري، يخطره فيه بإيقاف القيد لنادي الزمالك.
وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن اتحاد الكرة المصر تلقى بالفعل خطابًا بإيقاف القيد للزمالك بسبب مستحقات الغاني، بنجامين أشيمبونج.
وأكد المصدر أن الزمالك عليه تسوية هذه المستحقات لرفع الإيقاف فورًا.
وأوضح: "مستحقات أشيمبونج لا تتعدى 180 ألف يورو، وسيتم دفعها ورفع تعليق القيد عن الزمالك تلقائيًا".
وكان نادي الزمالك تعرض لإيقاف القيد مؤخرًا بسبب مستحقات نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي والتي تقدر بمليون ونصف المليون دولار بعد انتقال اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" عام 2015.
وأكد المصدر أن هذه الأزمة في طريقها للحل أيضًا، بعد الاتفاق مع النادي البرتغالي على جدولة تلك الديون.
وأنهى الزمالك الموسم الحالي في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وخرج من دوري أبطال أفريقيا ويتبقى له المنافسة على كأس مصر.
وسيشارك الزمالك في الموسم المقبل في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
ومن المحتمل عودة اللاعبين المعارين إلى صفوف الزمالك مرة أخرى وعلى رأسهم يوسف أوباما ومحمود علاء وأحمد عيد وحمدي علاء وأسامة فيصل.
ويستعد الزمالك لخوض غمار بطولة كأس الملك سلمان للأندية، حيث يقع في المجموعة الثالثة والتي تضم بجانبه كل من: " النصر السعودي، والشباب السعودي، الاتحاد المنستيري التونسي".