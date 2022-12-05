فابريزيو رومانو ينفي حصول اتفاق بين النصر السعودي وكريستيانو رونالدو

نفى الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين، ما تردد عن اتفاق نادي النصر السعودي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن كريستيانو رونالدو حسم موقفه بالموافقة على عرض نادي النصر، وإنه سيلتحق بـ"العالمي" بداية من يناير المقبل، بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم، وراتب يصل إلى 200 مليون يورو سنويًا.