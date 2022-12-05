فابريزيو رومانو ينفي حصول اتفاق بين النصر السعودي وكريستيانو رونالدو
نفى الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين، ما تردد عن اتفاق نادي النصر السعودي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن كريستيانو رونالدو حسم موقفه بالموافقة على عرض نادي النصر، وإنه سيلتحق بـ"العالمي" بداية من يناير المقبل، بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم، وراتب يصل إلى 200 مليون يورو سنويًا.
لكن فابريزيو رومانو أكد أن رونالدو لم يتفق أو يوقع حتى الآن مع إدارة نادي النصر الذي يرأسه مسلي آل معمر، وأشار إلى أن كل تركيز اللاعب البرتغالي ينصب على بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.
وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن نادي الهلال ينافس النصر على ضم الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.
وأنهى رونالدو، الذي سيتم 38 عاما في فبراير المقبل، عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي، بعد مقابلة صحفية مثيرة هاجم فيها إدارة النادي الإنجليزي، والمدرب الهولندي إيريك تين هاغ.
ويواجه منتخب البرتغال الذي تصدر ترتيب المجموعة الثامنة منافسه منتخب سويسرا وصيف المجموعة السابعة، غدا الثلاثاء، في دور الـ16 بمنافسات كأس العالم 2022.
وعاد رونالدو إلى أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس في صيف عام 2021، بعد 12 عامًا من مغادرة النادي الإنجليزي إلى ريال مدريد (صيف 2009) في صفقة قياسية آنذاك.
ومنذ بداية الموسم الحالي، اعتمد تين هاغ على رونالدو في 16 مباراة بواقع 1051 دقيقة، سجل فيها اللاعب البرتغالي 3 أهداف وصنع هدفين، علمًا أنه سجل الموسم الماضي 24 هدفا في 38 مباراة للنادي الإنجليزي.