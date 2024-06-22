لافتة مثيرة لنجم الاتحاد السعودي في يورو 2024 (صورة)
رفعت الجماهير الفرنسية لافتة مثيرة للإشادة بأداء نجم منتخب بلدها نغولو كانتي، لاعب الاتحاد السعودي، بعد تقديم مستوى مميز خلال بطولة "يورو 2024"، المقامة حاليا في ألمانيا.
ونال كانتي جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام هولندا، ضمن بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".
وانتهت المباراة بالتعادل السلبي في الجولة الثانية من دور المجموعات، وسط أداء مميز من كانتي ساهم في سيطرة منتخب فرنسا على وسط الملعب.
وحصد كانتي جائزة الأفضل للمرة الثانية على التوالي، بعدما نالها أمام النمسا ضمن منافسات الجولة الأولى، التي حسمها الديوك بهدف من دون رد.
وأصبح كانتي أول لاعب يحقق جائزة أفضل لاعب في المباراة خلال أول مباراتين له في البطولة الحالية.
ورصدت الكاميرات لافتة رائعة في المدرجات رفعها أحد المشجعين لكانتي، وتظهر فيها صورة للاعب بقميص منتخب فرنسا.
كما رددت الجماهير هتافات تشيد بأداء كانتي، متسائلة: "ماذا أطعمتم نغولو كانتي هناك في السعودية؟".
كما قدم نادي الاتحاد التهنئة لنجمه الفرنسي، بعدما نال جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام هولندا.
ونشر حساب الاتحاد على منصة "إكس" تصميما للاعبه، وعلق عليه قائلا: "تهانينا لنجمنا الفرنسي كانتي حصوله على نجومية مواجهة منتخبه في يورو 2024 للمرة الثانية على التوالي".
وفي تغريدة أخرى، أشاد الاتحاد بالنجم الفرنسي قائلا: "الأفضل دائما".
وانضم اللاعب، صاحب الـ33 عامًا، إلى الاتحاد خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، وسريعًا، تمكن متوسط الميدان الفرنسي من فرض نفسه "عنصرًا لا غنى عنه" في تشكيلة الفريق السعودي، الذي يرتبط معه بعقد حتى يونيو 2026.
واستطاع اللاعب تسجيل 4 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة خلال مبارياته الـ44 مع الاتحاد.
وعقب مباراة الأمس، رفع المنتخبان رصيديهما إلى أربع نقاط، ويحتل المنتخب الفرنسي صدارة الترتيب، بفارق الأهداف عن نظيره الهولندي صاحب المركز الثاني.
ويعتلي المنتخب الهولندي صدارة المجموعة الرابعة بـ4 نقاط، ليحتفظ بالصدارة بفارق الأهداف عن فرنسا، خلفهما النمسا 3 نقاط، ثم بولندا من دون رصيد.
ويلتقي في الجولة الثالثة منتخب هولندا ضد النمسا، بينما يلعب الديوك ضد بولندا التي ودّعت منافسات اليورو إكلينيكيا.