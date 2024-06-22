لافتة مثيرة لنجم الاتحاد السعودي في يورو 2024 (صورة)

رفعت الجماهير الفرنسية لافتة مثيرة للإشادة بأداء نجم منتخب بلدها نغولو كانتي، لاعب الاتحاد السعودي، بعد تقديم مستوى مميز خلال بطولة "يورو 2024"، المقامة حاليا في ألمانيا.

ونال كانتي جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام هولندا، ضمن بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي في الجولة الثانية من دور المجموعات، وسط أداء مميز من كانتي ساهم في سيطرة منتخب فرنسا على وسط الملعب.

وحصد كانتي جائزة الأفضل للمرة الثانية على التوالي، بعدما نالها أمام النمسا ضمن منافسات الجولة الأولى، التي حسمها الديوك بهدف من دون رد.

وأصبح كانتي أول لاعب يحقق جائزة أفضل لاعب في المباراة خلال أول مباراتين له في البطولة الحالية.