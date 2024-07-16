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رياضة

يزن العرب مدافع المنتخب الأردني ينتقل لنادي إف سي سيؤول الكوري

يزن العرب مدافع المنتخب الأردني ينتقل لنادي إف سي سيؤول الكوري
يزن العرب
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2024، 8:15 ص

أعلن يزن العرب مدافع المنتخب الأردني، انتقاله رسمياً لنادي إف سي سيؤول الكوري الجنوبي.

وكتب العرب عبر موقع إنستغرام: "بسم الله الرحمن الرحيم بداية جديدة وتحد جديد مع أحد أفضل الأندية الكورية الجنوبية (إف سي سيؤول) نسأل الله التوفيق.

 

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ونشر نادي أف سي سيؤول صورة ترحيبية أعلن من خلالها انتقال يزن العرب لصفوفه.

 

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وبدأ العرب مسيرته مع الجزيرة الأردني، ولعب مع الوحدات أحد أشهر الفرق الأردنية، قبل أن يلعب مع سينجلاور الماليزي، والشرطة العراقي، ومعيذر القطري. 

ويستعد يزن العرب للالتحاق بتشكيلة منتخب الأردن الذي يستعد للقاء الكويت في سبتمبر المقبل، بالتصفيات الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

الدوري الكوري الجنوبيسوق الانتقالات

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