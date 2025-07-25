لاعب هارب وينضم للمنتخب مجاملة.. أسطورة الأهلي يصدم كوكا (فيديو)

وجه إكرامي الشحات، أسطورة النادي الأهلي المصري السابق، صدمة قوية لأحمد حسن كوكا، لاعب لوهافر الفرنسي، الذي يطمع في ارتداء قميص القلعة الحمراء خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكان كوكا قد دخل بقوة في قائمة أهداف الأهلي لتعويض رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي يقترب من الانتقال رسميًا إلى كولومبوس كرو الأمريكي.

ورغم تعاقد النادي أخيرًا مع محمد شريف، فإن إدارة الأهلي لا تزال تبحث عن بديل قوي لسد الفراغ المتوقع بعد مغادرة أبو علي.

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تصريحات صادمة

كشف إكرامي الشحات عن رفضه المفاوضات بين الأهلي وكوكا، مُشيرًا إلى أن محمود الخطيب، رئيس النادي، رفض التعاقد مع اللاعب الدولي، واصفًا إياه بأنه "غير مُلائم لطموحات الفريق".

وأضاف أسطورة الأهلي في تصريحات تليفزيونية: "الكلام الذي وصلني أن الرئيس قال إن كوكا مش قد مستوى الأهلي، واللاعب الدولي المفروض يكون له تأثير واضح في المنتخب".

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وتابع: "كلنا عارفين أن كوكا كان ينضم للمنتخب مجاملة، وإثبات كلامي إنه لا يلعب ولا حتى يدخل في قوائم المباريات أساسًا".

ولم يتردد إكرامي في تذكير الجمهور بهروب كوكا السابق من النادي الأهلي أثناء فترة الناشئين، قائلًا: "هذا اللاعب ترك الأهلي وهو صغير وجاب العالم كي يحترف، والآن بعد ما خلص يريد العودة".