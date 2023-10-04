تقرير: استبعاد دارين إنجلاند من إدارة أي مباراة لليفربول بقية الموسم

ونشرت صحيفة "تيلغراف" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن دارين إنجلاند، المسؤول عن تقنية الفيديو، والذي كان محور جدل أوقع الحكام الإنجليز في أزمة، لن يتولّى مسؤولية المزيد من مباريات ليفربول هذا الموسم، لكنه لن تتم إقالته.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم البالغ من العمر 37 عامًا لن يشارك في تحكيم أي مباراة هذا الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز جنبًا إلى جنب مع مساعده فار دان كوك.

وأضافت: "الخطأ قد أثّر على الحكم ماليًا، حيث تبلغ رسوم المباريات التي خسر إدارتها حوالي 1200 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى الراتب الأساس الذي يبلغ حوالي 150 ألف جنيه إسترليني".

واختتمت: "من المتوقع أن يتم استبعاد إنجلاند من إدارة المباريات القارية، فهو أيضًا حكم في قائمة الفيفا، وقد تولّى إدارة مباريات الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى تصفيات دوري أبطال أوروبا".