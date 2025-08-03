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رياضة

مدرب الزمالك السابق ينقذ منتخب مصر

مدرب الزمالك السابق ينقذ منتخب مصر
تدريبات منتخب مصر للناشئين لكرة اليدالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
03 أغسطس 2025، 6:02 م

أنقذ مدربُ فريق  الزمالك السابق منتخبَ مصر لكرة اليد تحت 19 عاماً قبل أيام من انطلاق بطولة العالم التي تنطلق الأربعاء المقبل على أرض الفراعنة.

وتعرض المنتخب المصري لموقف صعب بعد مرض مدربه طارق محروس مساء أمس السبت ونقله إلى المستشفى بسبب مشاكل في القلب.

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 وأثبتت الفحوصات الطبية حاجة طارق محروس إلى عملية جراحية في القلب وهو ما دفع الاتحاد المصري لتوجيه الشكر للمدرب بسبب ضيق الوقت قبل انطلاق البطولة.

وقرر الاتحاد المصري إسناد المهمة للمدرب الإسباني فرناندو باربيتو المدير الفني السابق لفريق الزمالك لقيادة الفراعنة في بطولة العالم خلفاً للمدرب طارق محروس.

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 ويشغل فرناندو باربيتو حالياً منصب المدرب العام لمنتخب مصر مع مواطنه خوان باسكوال المدير الفني الذي تولى المهمة مؤخراً.

وقاد باربيتو بالفعل مران منتخب مصر مساء اليوم الأحد استعداداً لمنافسات البطولة حيث يلعب في المجموعة السابعة بجانب اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.

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