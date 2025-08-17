أول لاعب يخرج من حسابات فيريرا مدرب الزمالك

كشفت تقارير إعلامية، عن استقرار البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك، على اسم لاعب سيخرج من حساباته في الفترة المقبلة.

أخبار ذات علاقة تريزيغيه ومتمرد الزمالك.. 5 صفقات وضعت جون إدوارد والخطيب في ورطة كبرى

وخسر الزمالك نقطتين في صراع المنافسة على صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد تعادله سلبيا مع ضيفه المقاولون العرب أمس السبت في ختام مباريات الجولة الثانية من المسابقة.

ورفع الزمالك رصيده إلى أربع نقاط ليتساوى في الرصيد مع الأهلي وبيراميدز وزد ومودرن سبورت وإنبي، بينما حصد المقاولون أول نقطة له.

أخبار ذات علاقة بسبب خوان ألفينا.. لقطة تفجر غضب جمهور الزمالك تجاه نجم الفريق (صورة)

أول لاعب يخرج من حسابات فيريرا

أكدت قناة "النهار"، أن يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك غير مقتنع بمستوى سيف الدين الجزيري، ولذلك قام باستبعاده من لقاء المقاولون العرب.

وظهر الجزيري بمستوى سيّئ في افتتاح مباريات الدوري المصري أمام سيراميكا، وأضاع فرصًا كثيرة.

وقالت القناة إن الجزيري أصبح خارج حسابات الجهاز الفني تمامًا، ولن يعود إلا في حال غياب المهاجمين زملائه "ناصر منسي، عدي الدباغ، عمرو ناصر".

أشارت إلى أن المدرب البرتغالي كان غاضبًا من مستوى اللاعب التونسي والمردود الذي قدمه في المباراة السابقة لذلك قام باستبعاده من لقاء الزمالك ضد المقاولون.