سر عدم احتفال رونالدو مع زملائه.. وسبب خلاف ويسلي وبوشل (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية عن سبب عدم احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي مع زملائه، بعد الفوز 1-صفر على الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي.

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب راشد بالإمارات، توجه لاعبو النصر إلى الجماهير الموجودة بمدرجات ملعب المباراة لتحيتهم بعد الفوز.

ولكن غاب رونالدو عن مشهد تحية الجماهير كما هو معتاد، ما أثار تساؤلات كثيرة.

وقال الإعلامي علي العنزي، إن رونالدو كان "مستاء جدًا" من الحكم أدهم مخادمة، الذي أدار مباراة النصر ضد الاستقلال الإيراني.

وبدا رونالدو غاضبًا من كثرة إطلاق الحكم أدهم مخادمة لصافرته، وتهكم عليه وسط الملعب.

وأشار العنزي في تصريحات تليفزيونية، إلى أن مخادمة كان له "مواقف سيئة كثيرة مع النصر، ولم يتحمل اللاعب البرتغالي، وقرر مغادرة الملعب فورًا".

وعن سبب مشادة نواف بوشل وزميله البرازيلي ويسلي في النصر قال العنزي: "من الطبيعي وجود نقاش في الملعب.. الكرة كانت مع ويسلي، ونواف تحدث معه وقال له الرطوبة عالية ولابد من الاستحواذ على الكرة في اللحظات الأخيرة بدلا من اللعب وبذل مزيد من الجهد".

يذكر أن إيمريك لابورت سجل هدفًا قاد به النصر للفوز 1-صفر على مضيفه الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ورفع فريق المدرب ستيفانو بيولي، الذي فاز في كل مبارياته السبع مع الفريق منذ أن حل محل لويس كاسترو الشهر الماضي، رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع، متأخرا بفارق الأهداف عن السد الثالث في مجموعة الغرب.

وظل الاستقلال في المركز السادس وله ثلاث نقاط.

ويتقاسم الهلال والأهلي السعوديان صدارة المجموعة ولكل فريق تسع نقاط.