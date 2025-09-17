قصة غريبة.. هل تعاقد النجم الساحلي التونسي مع مصارع لتعزيز فريق كرة القدم؟

كشفت موجة الغضب والانتقادات في أوساط مشجعي النجم الساحلي بعد خسارة فريقهم المدوية أمس الثلاثاء أمام شبيبة القيروان (3 ـ 2) في الدوري التونسي عن مفاجأة كبرى بشأن أحد اللاعبين الذين تعاقد معهم الفريق في الصيف الماضي.

وتلقى النجم الساحلي، بطل تونس 11 مرة آخرها في 2023، خسارته الثالثة في 6 مباريات منذ بداية الموسم الجديد ليقبع مؤقتا في المركز التاسع ويفّجر زلزالا من الغضب ورودو الأفعال العنيفة التي انتهت بإقالة المدرب الأسعد الدريدي بعد نحو شهرين من استلامه المقاليد الفنية.

وتقدم النجم بهدفين حتى الدقيقة 78 من مباراة الجولة السادسة ضد ضيفه شبيبة القيروان، لكن الأخير نجح في تعديل النتيجة في ظرف 8 دقائق قبل أن يحرز لاعبه محمد أمين الزائري هدف التفوق في الدقيقة 90 +2 ليقود فريقه إلى أول فوز كضيف على النجم منذ 48 عاما.

موجة الغضب التي انتابت جماهير النجم، بعد الخسارة الثانية على أرضهم والثالثة في موسم 2025 ـ 2026 فجرت ضجة كبرى وأزاحت الغموض عن بعض التعاقدات التي قام بها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية تحت قيادة رئيسه زبير بية.

وفشل أغلب اللاعبين الوافدين على النجم وخصوصا اللاعبون الأجانب منهم، ما أثار عدة أسئلة حول مقاييس التعاقد معهم وضمهم رسميا بعد أن أثبتت حقيقة الميدان فشلهم في أول 6 مباريات مع الفريق.

وكشفت تقارير إخبارية قريبة من شؤون النجم الساحلي أن المهاجم السنغالي الحسن دياو الذي تعاقد معه النادي في يوليو الماضي هو في الأصل لاعب مصارعة محترف سبق له أن مارس تلك الرياضة لمدة سنوات قبل أن يغير وجهته نحو كرة القدم عند بلوغه سن السادسة عشرة.

وقالت المصادر ذاتها إن دياو، البالغ من العمر 22 عاما، بدأ حياته الرياضية شابا واعدا في رياضة المصارعة الحرة وانتمى بالفعل لأحد الأندية السنغالية الهاوية في تلك اللعبة حتى سنة 2018.

وفي سن السادسة عشرة، انتقل الحسن دياو إلى نادي "غوري فوتبول كلوب" السنغالي وبدأ مشوارا كرويا في مركز قلب الهجوم وساعدته لياقته البدنية على البروز بشكل جيد.

وفي يوليو 2023، قرر مدرب نادي غوري، المتعاقد في ذلك الوقت مع نادي عزام يونايتد التنزاني اصطحاب الحسن دياو معه إلى الدوري التنزاني حيث خاض موسمين اثنين.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية للعام الجاري، تعاقد النجم الساحلي مع عدد من اللاعبين الأجانب والذين كان من بينهم الحسن دياو بعد أن منحه المدرب الأسعد الدريدي الفرصة لينضم إلى الفريق الأول بعقد يمتد حتى يونيو 2028.

ووجه مشجعو النجم الساحلي انتقادات لاذعة للحسن دياو الذي شارك حتى الآن في 6 مباريات مع الفريق في الدوري لم يسجل فيها أي هدف وتلقى بطاقتين صفراوين.

وبالتوازي مع ذلك، ظهرت تقارير تفيد بأن المهاجم السنغالي هو في الأصل مصارع سابق بدأ مسيرته في رياضة كرة القدم في عمر متقدم نسبيا.

وأطلقت جماهير النجم الساحلي حملة لمراجعة التعاقدات الأخيرة وفتح تحقيق بشأنها ومحاسبة الجهاز الفني والمسؤولين.

ويلعب النجم الساحلي نهاية الأسبوع الجاري أولى مبارياته في كأس الكونفدرالية بملاقاة أهلي وادي مدني السوداني في الدور التمهيدي الأول، على أن يخوض مباراة الجولة السابعة من الدوري يوم الأربعاء 24 سبتمبر ضد مستقبل سليمان.