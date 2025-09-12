أندية إنجلترا المستفيد الأكبر.. تغيير مهم في قواعد دوري أبطال أوروبا

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

يترقب عشاق كرة القدم انطلاق منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لنسخة الموسم الحالي 2025 – 2026.

وتقام الجولة الأولى، أيام 16 و17 و18 سبتمبر الجاري، بمواجهة مرتقبة على رأسها صدام ليفربول الإنجليزي، وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، بجانب اللقاء المثير بين بايرن ميونخ الألماني، وتشيلسي الإنجليزي، بخلاف مواجهة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ضد برشلونة الإسباني.

تغيير مهم في قواعد البطولة

ستتمكن جميع الأندية المشاركة في مرحلة الدوري بالبطولات القارية الثلاث: دوري الأبطال، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر، من إجراء تعديل على قوائم اللاعبين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الموافقة على تعديل قوائم الأندية، والسماح بالاستبدال المؤقت للاعب واحد حال معاناته من إصابة أو مرض مزمن خلال مرحلة الدوري حتى الجولة السادسة.

الجولة السادسة هي الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لدوري المؤتمر، بينما تُقام الجولتان السابعة والثامنة من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في العام الجديد.

وتبدو أندية الدوري الإنجليزي المستفيد الأكبر من القرار، حيث يتمكن نادي تشيلسي من استبدال لاعبه ليام ديلاب في تشكيلة دوري أبطال أوروبا بعد غيابه، بسبب إصابة في عضلة الفخذ الخلفية.

وقد يكون فاكوندو بونونوتي، الوافد الجديد، بديلاً له بعد خيبة أمله لاستبعاده من القائمة التي تخوض البطولة القارية.

وقد يتمكن ليفربول من تعويض الإيطالي فيديريكو كييزا المصاب، ونفس الأمر بالنسبة لفريق توتنهام الذي قد يستبدل لاعبه الفرنسي ماتيس تيل، وأيضاً آرسنال الذي قد يتمكن آرسنال من استبدال لاعبه البرازيلي غابرييل خيسوس.