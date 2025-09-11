ردًا على رفض انتقاله للاتحاد: تصرف مثير من عبد الإله العمري عبر إنستغرام (صورة)

أقدم عبد الإله العمري، لاعب نادي النصر السعودي، على تصرف مثير للجدل عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام"؛ ردًا على تعثر انتقاله إلى نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وجاء هذا التصرف بعد أن وصلت المفاوضات المطوّلة بين إدارتي النصر والاتحاد، إلى طريق مسدود، دون تحقيق أي اتفاق يفضي إلى صفقة انتقال اللاعب للفريق الجداوي، ليتوقف الملف بشكل كامل مع غلق باب الانتقالات مساء أمس الأربعاء.

وأسفرت المفاوضات المكثفة في مرحلتها الأخيرة عن تعثر إتمام الصفقة، ليستمر العمري في صفوف النصر بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وأشارت تقارير إلى أن اتصالات مباشرة جرت بين راموس بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد، وعدد من المسؤولين في إدارة نادي النصر، من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي، إلا أن تلك الجهود لم تُثمِر عن نتيجة، إذ قدّم الاتحاد عرضًا بقيمة 40 مليون ريال، إلا أن إدارة النصر رفضته.

تصرف مثير من العمري

قام العمري، عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، بتغيير الصورة الرئيسية لحسابه إلى صورة شخصية له وهو يرتدي قميص نادي الاتحاد الذي لعب له الموسم الماضي معارًا.

كما قام بتثبيت 3 صور له داخل حسابه الشخصي، جميعها يظهر فيها بقميص نادي الاتحاد، رغم بقائه في النصر، في تصرف مثير.