بقيمة 100 مليون يورو.. بايرن ميونخ يقدم عرضا نهائيا لضم هاري كين من توتنهام

قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" إن بايرن ميونخ قدم عرضا بقيمة 86 مليون جنيه إسترليني (نحو 100 مليون يورو) لشراء هاري كين من توتنهام.

وأكدت الصحيفة أن بايرن ميونخ ينتظر ردًا من توتنهام لحسم الصفقة.

وكان توتنهام قد رفض عرضين، على الأقل، من بايرن ميونخ للتعاقد مع هاري كين، رغم أن عقد اللاعب ينتهي في يونيو 2024، ما يعني احتمال رحيل اللاعب مجانا بنهاية الموسم المقبل.

وكان هناك اهتمام من مانشستر يونايتد قبل أن يحول الأخير تركيزه على حسم صفقة راسموس هویلوند من أتلانتا.