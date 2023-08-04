بقيمة 100 مليون يورو.. بايرن ميونخ يقدم عرضا نهائيا لضم هاري كين من توتنهام
قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" إن بايرن ميونخ قدم عرضا بقيمة 86 مليون جنيه إسترليني (نحو 100 مليون يورو) لشراء هاري كين من توتنهام.
وأكدت الصحيفة أن بايرن ميونخ ينتظر ردًا من توتنهام لحسم الصفقة.
وكان توتنهام قد رفض عرضين، على الأقل، من بايرن ميونخ للتعاقد مع هاري كين، رغم أن عقد اللاعب ينتهي في يونيو 2024، ما يعني احتمال رحيل اللاعب مجانا بنهاية الموسم المقبل.
وكان هناك اهتمام من مانشستر يونايتد قبل أن يحول الأخير تركيزه على حسم صفقة راسموس هویلوند من أتلانتا.
ويرفض دانيال ليفي رئيس توتنهام بيع هاري كين لمنافس مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولذلك برز بايرن كمرشح قوي للتعاقد مع كين.
ويحرص توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، على التعاقد مع هاري كين بعد بيع ساديو ماني لنادي النصر السعودي.
وأكدت الصحيفة أنه من المتوقع أن يرد توتنهام على عرض بايرن ميونخ خلال ساعات، في حين ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن بايرن ميونخ منح توتنهام حتى منتصف الليل كموعد نهائي للرد.
ويريد أنجي بوستيكوجلو المدرب الجديد لتوتنهام الإبقاء على كين الموسم القادم، لكنه أصر على أنه سيسمح للاعبين غير الراضين بالمغادرة.
ويبدو أن توتنهام يضع خططا لاحتمال رحيل هاري كين، حيث من المتوقع أن يتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني أليخو فيليز، البالغ من العمر 19 عامًا، من روزاريو سنترال، إلى جانب ميكي فان دي فين من فولفسبورغ.
وسجل كين 280 هدفًا في 435 مباراة مع توتنهام، ونال جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، لكنه لم يحقق أي لقب جماعي مع توتنهام.
وأكمل هاري كين 30 عاما من عمره الشهر الماضي.