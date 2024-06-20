يورو 2024: إنجلترا تسعى لأفضل بداية لها في بطولة أوروبا

وقال ساوثغيت للصحفيين أمس الأربعاء: "أعيش في هذه البيئة منذ ثماني سنوات لذا أتفهم (الحالة السلبية). كان الأمر يضايقني والآن أصبح الموقف على النقيض من ذلك".

وأضاف: "الفوز بالمباريات في البطولات أمر صعب للغاية. وفي هذه البطولة، لديك الآن بُعد إضافي يتمثل في الدعم المذهل (من المشجعين المسافرين) لجميع الفرق في الملاعب أيضا، لذا فإن الأمر يختلف قليلا عن اخر بطولتين شاركنا فيهما".

ووصلت إنجلترا المليئة بالمواهب الهجومية كأحد المرشحين للتويج باليورو، لكن الفوز على صربيا كان صعبا وكان عليها الصمود بقوة في الشوط الثاني.

وقال ساوثغيت: "ربما نعتبر الانتصارات أمرا مفروغا منه، وهو ما لا ينبغي لنا فعله.. يجب بالتأكيد أن اترك اللاعبين يستمتعون بانتصاراتهم أكثر مما يستمتعون به حاليا. أحصل على حوالي 45 ثانية من الاستمتاع، وتنطلق الصفارات واحتضن الجميع. أخرج من الملعب بعد ذلك وهذا كل شيء".