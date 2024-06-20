يورو 2024: إنجلترا تسعى لأفضل بداية لها في بطولة أوروبا
ستفوز إنجلترا بأول مباراتين لها في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 إذا تغلبت على الدنمارك اليوم الخميس.
وتملك إنجلترا فرصة لتعزيز صدارتها للمجموعة الثالثة بعد فوزها على صربيا 1-صفر، وهي المرة الثانية فقط التي تفتتح فيها البطولة بانتصار في 11 ظهورًا.
وكانت المرة الأولى في عام 2020 ضد كرواتيا عندما كان غاريث ساوثغيت مدربا أيضا.
وقال ساوثغيت للصحفيين أمس الأربعاء: "أعيش في هذه البيئة منذ ثماني سنوات لذا أتفهم (الحالة السلبية). كان الأمر يضايقني والآن أصبح الموقف على النقيض من ذلك".
وأضاف: "الفوز بالمباريات في البطولات أمر صعب للغاية. وفي هذه البطولة، لديك الآن بُعد إضافي يتمثل في الدعم المذهل (من المشجعين المسافرين) لجميع الفرق في الملاعب أيضا، لذا فإن الأمر يختلف قليلا عن اخر بطولتين شاركنا فيهما".
ووصلت إنجلترا المليئة بالمواهب الهجومية كأحد المرشحين للتويج باليورو، لكن الفوز على صربيا كان صعبا وكان عليها الصمود بقوة في الشوط الثاني.
وقال ساوثغيت: "ربما نعتبر الانتصارات أمرا مفروغا منه، وهو ما لا ينبغي لنا فعله.. يجب بالتأكيد أن اترك اللاعبين يستمتعون بانتصاراتهم أكثر مما يستمتعون به حاليا. أحصل على حوالي 45 ثانية من الاستمتاع، وتنطلق الصفارات واحتضن الجميع. أخرج من الملعب بعد ذلك وهذا كل شيء".
ولا يثني ساوثغيت لاعبيه عن قراءة الصحف أو الانخراط في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المدرب البالغ من العمر 53 عاما يفضل البقاء في فقاعة خاصة به في البطولات الكبرى.
وقال: "سيكون العالم المحيط بي مكانا أكثر سعادة إذا أغلقت على نفسي.. الأمر ليس جيدا من منظور أوسع لأنني لا أملك أدنى فكرة عما يحدث في السياسة أو الأحداث في أماكن أخرى، لكن خلال الشهر المقبل، سيكون هذا مكانا أفضل بالنسبة لي".
وواصل: "يُثار الضجيج حول كل منتخب وطني أكثر من أي فريق على صعيد منافسات الأندية. ملايين الأشخاص في بلدك تتابع، وتغطية إعلامية واسعة النطاق إضافة لوسائل التواصل الاجتماعي., شخص واحد يكتب تعليقا على وسائل التواصل الاجتماعي يتم وضعه في إحدى الصحف. هكذا تسير الأمور الآن. لذلك، إنه عالم مختلف".