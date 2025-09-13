ملخص وأهداف ورجل مباراة الزمالك والمصري

فاز الزمالك على ضيفه المصري البورسعيدي بنتيجة 3-0، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري المصري.

ويتصدر الزمالك بهذا الفوز ترتيب الدوري بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا برصيد 13 نقطة بينما يحتل المصري بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

رجل المباراة

فاز عبد الله السعيد نجم الزمالك بلقب رجل المباراة بعد تألقه بشكل لافت خلال اللقاء وتسجيله هدف من ضربة جزاء

ويتابع "إرم نيوز" في السطور القادمة أحداث مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي.

التشكيل الرسمي

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 1: تسديدة قوية من الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب المصري

الدقيقة 4: كرة عرضية من كريم العراقي لاعب المصري لم يستغلها دغموم

الدقيقة 6: ناصر ماهر يوجه تسديدة بجوار القائم

الدقيقة 8: عدي الدباغ يهدر انفراداً للزمالك

الدقيقة 9: المصري يطالب بضربة جزاء بعد سقوط صلاح محسن

الدقيقة 18: محمود حماده يهدر فرصة محققة لصالح المصري

الدقيقة 19: ألفينا يهدد مرمى المصري

الدقيقة 25: مطالبة زملكاوية بضربة جزاء

الدقيقة 30: عدي الدباغ يحرز هدف التقدم للزمالك

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 1-0

أحداث الشوط الثاني

الدقيقة 48: كرة عرضية خطيرة من صلاح محسن أبعدها بنتايج

الدقيقة 63: مشاركة عبد الحميد معالي وعمرو ناصر في صفوف الزمالك

الدقيقة 64: عمر جابر يحرز الهدف الثاني للزمالك

الدقيقة 70: فرصة للمصري أبعدها محمد صبحي

الدقيقة 75: ضربة رأس للزمالك فوق العارضة

الدقيقة 81: خروج خوان ألفينا لاعب الزمالك

الدقيقة 86: ضربة جزاء للزمالك وطرد محمد هاشم لاعب المصري

الدقيقة 90: عبد الله السعيد يحرز الهدف الثالث للزمالك

نهاية المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 3-0