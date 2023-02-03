جدل حول قرار الحكم بإلغاء هدف روديغر في مباراة ريال مدريد وفالنسيا (فيديو)
أثار إلغاء هدف الألماني أنطونيو رودريغر لاعب ريال مدريد في مرمى فالنسيا جدلا كبيرا، خاصة وأن الهدف جاء من ضربة رأس لا تشوبها شائبة، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد VAR ألغى الهدف بسبب خطأ على كريم بنزيما بعيدا عن محاولة روديغر تماما.
ونجح ريال مدريد في تقليص الفارق مع برشلونة في الصدارة إلى خمس نقاط فقط بعد فوزه على فالنسيا في مباراة مؤجلة في الليغا.
وشعر النادي الملكي بضغط كبير لاقتناص الثلاث نقاط وذلك بعد فوز برشلونة على ريال بيتيس يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة أيضا.
وأتيحت لفريق المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي فرصة للتقدم، خاصة من خلال محاولة عبر للإسباني ماركو أسينسيو تصدى لها جيورجي ماماردشفيلي حارس فالنسيا بعد ثلاث دقائق فقط من البداية، كما حاول مرة أخرى بعد ذلك بوقت قصير.
وحافظ فالنسيا على ثباته، لكن نجح روديغر أخيرًا في هز الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول إثر تمريرة عرضية من لوكا مودريتش حولها بضربة رأس نحو المرمى، وأعتقد الدولي الألماني أنه سجل هدفه الثالث بالقميص الأبيض الشهير.
لكن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغت الهدف بعد أن الحكم أن بنزيما أخطأ في التحام مع يونس موسى مدافع فالنسيا قبل أن يع روديغر الكرة في مرمى ماماردشفيلي. واعترض لاعبو ريال مدريد على القرار وأنذر الحكم خافيير ألبيرولا روخاس النجم الفرنسي بنزيما لاعتراضه.
وعلق بيريز بورول في "راديو ماركا" على الهدف قائلا "ألغى الحكم ألبيرولا روخاس هدفًا في مرمى فالنسيا سجله روديغر. أنا أفهم أن هناك صراع بين بنزيما وموسى ويدرك الحكم أن يد المهاجم الفرنسي اصطدمت بوجه لاعب فالنسيا، لكن الكرة لم تذهب إلى حيث يوجد اللاعبان ولا توجد أي مشاكل حول مكان اللعبة أو ضربة رأس روديغر".