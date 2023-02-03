جدل حول قرار الحكم بإلغاء هدف روديغر في مباراة ريال مدريد وفالنسيا (فيديو)

ونجح ريال مدريد في تقليص الفارق مع برشلونة في الصدارة إلى خمس نقاط فقط بعد فوزه على فالنسيا في مباراة مؤجلة في الليغا.

وشعر النادي الملكي بضغط كبير لاقتناص الثلاث نقاط وذلك بعد فوز برشلونة على ريال بيتيس يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة أيضا.

وأتيحت لفريق المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي فرصة للتقدم، خاصة من خلال محاولة عبر للإسباني ماركو أسينسيو تصدى لها جيورجي ماماردشفيلي حارس فالنسيا بعد ثلاث دقائق فقط من البداية، كما حاول مرة أخرى بعد ذلك بوقت قصير.

وحافظ فالنسيا على ثباته، لكن نجح روديغر أخيرًا في هز الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول إثر تمريرة عرضية من لوكا مودريتش حولها بضربة رأس نحو المرمى، وأعتقد الدولي الألماني أنه سجل هدفه الثالث بالقميص الأبيض الشهير.

لكن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغت الهدف بعد أن الحكم أن بنزيما أخطأ في التحام مع يونس موسى مدافع فالنسيا قبل أن يع روديغر الكرة في مرمى ماماردشفيلي. واعترض لاعبو ريال مدريد على القرار وأنذر الحكم خافيير ألبيرولا روخاس النجم الفرنسي بنزيما لاعتراضه.