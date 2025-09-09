نشرت بنفسها.. ظهور مفاجئ لمبابي برفقة شقيقة جورجينا رودريغيز (صورة)

كتب: نور الدين ميفراني

ظهر النجم الفرنسي كليان مبابي مهاجم ريال مدريد وقائد المنتخب الفرنسي في صورة برفقة إيفانا رودريغيز شقيقة جورجينا رودريغيز خطيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.

ويتواجد مبابي حاليا، برفقة المنتخب الفرنسي، الذي يستعد لخوض مواجهة قوية أمام آيسلندا مساء اليوم الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم.

وانتشرت الصورة على منصات التواصل، ولا يعرف مكان الصورة ولا مناسبتها لكن تقارير إعلامية سابقة أشارت لكون النجم الفرنسي يعرف إيفانا رودريغيز وهي إحدى صديقاته وسبق أن التقيا سابقا.

وارتبط كليان مبابي سابقا بعدة نساء كان آخرهن عارضة الأزياء الأمريكية داني غراس ألميدا البالغة 32 سنة وشوهد معها في ميامي.

وربما تعود صداقتهما لكون إيفانا رودريغيز تعمل كمترجمة للفرنسية وتتكلم عدة لغات: الإسبانية والإنجليزية والبرتغالية لكونها تملك أصول شقيقتها جورجينا رودريغيز.

وتجدر الإشارة أن علاقة الشقيقتين مقطوعة منذ حوالي سنة ولم تظهر إيفانا في الموسم الثاني من برنامج الواقع "أنا جورجينا" على شبكة نيتفليكس.